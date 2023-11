Leverkusen zůstává jako jediný tým v EL stoprocentní. Toulouse zaskočilo Liverpool

Leverkusen je po čtyřech kolech v Evropské lize jediným týmem beze ztráty bodu. Lídr Bundesligy vyhrál na půdě Karabachu 1:0 díky penaltě, kterou v nastaveném čase proměnil Nigerijec Victor Boniface. Po třech výhrách v předchozích kolech ztratily neporazitelnost AS Řím, který padl v Edenu se Slavií, i Liverpool, ten prohrál v Toulouse.

Karabach je na domácí půdě těžkým oříškem, dodneška tady držel sérii 13 zápasů v evropských pohárech bez porážky. Ani Leverkusen, do jehož branky se stejně jako v předchozích kolech EL postavil Matěj Kovář, dlouho nemohl najít recept. Mezi tyčemi domácích čaroval ruský gólman Andrej Luněv, který byl loni náhradníkem právě v Leverkusenu.

Jenže pět minut před koncem se zranil a Luka Gugešašvili, který ho vystřídal, čisté konto neudržel. Z penalty nařízené za ruku ho překonal Boniface. Na poslední minutu se na hřiště dostal Adam Hložek, Patrik Schick, který před dvěma týdny proti stejnému soupeři odehrál půlhodinu, je opět na marodce.

Toulouse minule na Anfield Road prohrálo 1:5, ale v odvetě si vedli mnohem lépe. Nejprve Nor Aron Dönnum obral o míč váhajícího řeckého obránce Konstantinose Tsimikase a poslal je do vedení. Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp šetřil některé opory, tři z nich včetně nejlepšího střelce Mohameda Salaha hned po přestávce nasadil do hry, ale místo vyrovnání přišel druhý gól z kopačky Nizozemce Thijse Dallingy.

Pak sice naděje hostů oživila vlastní branka venezuelského záložníka Cristiana Cásserese, jenže vzápětí hned po svém příchodu na hřiště po další chybě obrany zvýšil Kamerunec Frank Magri na 3:1. Portugalec Diogo Jota zápas zdramatizoval, v nastavení se hosté dokonce radovali z vyrovnávací branky, ale ta nebyla uznána, protože Jarell Quansah si pomohl rukou.

Ajax v domácí lize po angažování nového trenéra, bývalého reprezentanta Johna van 't Schipa, už díky dvěma výhrám opustil poslední příčku, ale na Evropu to stále nestačí. Doma s Brightonem prohrál 0:2. Domácí se v úvodu dožadovali penalty, ale videorozhodčí jim nedal za pravdu. Vzápětí dal gól na druhé straně Španěl Ansu Fati, který se proti Ajaxu zapsal mezi střelce i doma. Simon Adingra slonoviny výhru pojistil a Brighton je při své premiéře na evropské scéně na nejlepší cestě do vyřazovací fáze.

Hráči Servette Ženeva si ve skupině G, kterou vede Slavia, připsali první výhru. Přitom zápas v Tiraspolu pro ně nezačal dobře, domácí Šeriff, který po debaklu v Edenu vyměnil trenéra, vedl 1:0 zásluhou kamerunského útočníka Jeromeho Mbekeliho. Ale hostům patřil finiš, šest minut před koncem vyrovnali a gólem z penalty v nastavení výsledek otočili. Hráči moldavského týmu nepříznivý vývoj neunesli a dva z nich uviděli červenou kartu.

LASK Linec získal první body v soutěži díky výhře nad belgickým Unionem St.Gilloise 3:0. Pomohl k ní v nastavení prvního poločasu hlavičkou po rohovém kopu Ukrajinec Maksym Talovjerov, který je v Linci na hostování ze Slavie. Hosté jsou sice díky sedmizápasové vítězné šňůře doma v čele ligové tabulky, ale v Evropské lize se jim po druhé porážce postup hodně vzdálil.

Izraelský klub Maccabi Haifa byl dodneška jediný týmem v soutěži bez vstřelené branky, ale v utkání s Villarrealem nulu na kontě smazal. Postaral se o to přesnou hlavičkou senegalský obránce Andoulaye Seck. Šanci vyrovnat měl Manu Trigueros, ale neproměnil penaltu. Vítěz Evropské ligy z roku 2021 však přece jen odpor soupeře zlomil a zvítězil 2:1. Vzhledem ke konfliktu v Izraeli se hrálo na neutrální půdě v kyperské Larnace, oba soupeři se střetnou ještě 6. prosince v odloženém utkání ve Španělsku.

Výsledky Evropské ligy