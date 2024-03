Je těžké vybavit si ve vyřazovací fázi tak slabý tým jako Sparta, píší britská média

Fotbalisté Liverpoolu dali drtivým vyřazením Sparty v osmifinále Evropské ligy podle britských médií jasně najevo, že jsou pro tuto soutěž příliš dobří. Po hladké domácí výhře nad českým mistrem 6:1 ale varují, že už v dalším kole je čeká o hodně těžší soupeř. Z hráčů "Reds" vyzdvihl tamní tisk především egyptského útočníka Mohameda Salaha (31), který ve čtvrtek jeden gól dal a na další tři přihrál.

Salah, jenž se do základní sestavy vrátil po zranění poprvé od začátku ledna, vstřelil svůj 20. gól v sezoně. Povedlo se mu to už posedmé za sebou, což dosud žádný jiný hráč Liverpoolu nedokázal. "Pokud by Salah hrál každý týden proti tak špatným týmům, jako je Sparta, končil by každou sezonu s 80 brankami," napsal The Sun.

Podle bulvárního Sunu byl sice Liverpool "bující, ale čeští šampioni zcela beznadějní. Je těžké vybavit si ve vyřazovací části evropských pohárů tak slabý tým jako Sparta. Liverpool ví, že z dnešního losu vzejde mnohem těžší soupeř," doplnil The Sun.

Statistiky Mohameda Salaha proti Spartě. Opta by Stats Perform

Pražané v Liverpoolu prožili mimořádně nepovedený začátek a ve 14. minutě už prohrávali 0:4. V závěru úvodního dějství sice snížil Veljko Birmančevič, ale po změně stran přidali domácí další dvě trefy. Obhájci českého titulu utrpěli nejvyšší porážku od prosince 2004, kdy v Lyonu ve skupině Ligy mistrů prohráli 0:5.

Aktuálně druhý tým anglické ligy se snadným postupem s celkovým skóre 11:2 ideálně naladil na nejbližší zápas na domácí scéně. "Pro Liverpool to byl vhodný způsob, jak otřást Manchesterem United před nedělním čtvrtfinále FA Cupu na Old Trafford," napsal The Guardian. "Klopp si mohl před duelem United dopřát takový luxus, že už o poločase vystřídal tradiční opory Darwina Núňeze, Joea Gomeze a Watarua Enda," dodal.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

"Kloppova parta je pro tuto soutěž příliš dobrá a takovýmhle vyhlazením osmifinálového soupeře to dala velmi důrazně najevo. A pokud by nestačil celkový výsledek na tabuli, pohled na pražské hráče, kteří po tak výrazné porážce vesele poskakovali před svými skvělými fanoušky, byl dalším důkazem, že hosté byli prostě rádi, že jsou tady, na Anfieldu, proti Liverpoolu," poznamenal deník Liverpool Echo.