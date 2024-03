Nebyl to náš, ale hlavně můj den, řekl po dalším debaklu Krejčí a vzal porážku na sebe

Kapitán Ladislav Krejčí(24) vzal debakl fotbalistů Sparty 1:6 v Liverpoolu v odvetném osmifinále Evropské ligy na sebe. V rozhovoru s novináři prohlásil, že to nebyl jeho den. Doufá, že obhájce českého titulu porážka zocelí.

Pražané před týdnem doma prohráli 1:5, herně ale proti největšímu favoritovi soutěže nepropadli. Na Anfieldu ale prohrávali po 14 minutách už 0:4, u druhého gólu Krejčí špatně rozehrál.

"Nebyl to náš, ale hlavně můj den. Úvodní momenty nás dostaly na kolena, za což beru zodpovědnost. Bohužel se to těžko vrací zpátky s takovými týmy. Občas takové momenty v životě přijdou, je třeba se s nimi poprat. Není to teď nic jednoduchého vám k tomu po zápase něco říct," řekl Krejčí.

"Chyby pramenily z individuálního rozhodování a potom samozřejmě z kvality soupeře. Hlavní jsou ale naše chyby, především moje. Beru tohle na sebe. Dalo nás to dolů a potom se to těžko chytá. To je život," uvedl český reprezentant.

Po čtvrté inkasované brance myslel na hodně věcí. "Už asi k tomu víc nemám. I tak se snažíte bojovat dál, ale v těhle situacích je hodně z nás poprvé. Doufám, že nás to do budoucna zocelí a pomůže nám to v dalších výzvách a zápasech v evropských soutěžích," podotkl Krejčí.

Letenští nevyhráli čtvrtý soutěžní zápas po sobě a poslední tři prohráli se skóre 2:15. Mezi dvojzápasem s "Reds" prohráli v Plzni 0:4, čímž vyrovnali svou nejvyšší porážku v samostatné lize.