Jsem takový hybrid. Gól? Samozřejmě jsem mířil, smál se po výhře nad Servette Masopust

Podle střelce vítězné branky Lukáše Masopusta (30) nebyl pro Slavii duel na stadionu Servette Ženeva zdaleka tak jednoduchý, jak napovídal průběh zápasu. Po utkání to řekl novinářům. Pražané soupeře za celé střetnutí nepustili do větší šance a zahájili skupinovou fázi Evropské ligy výhrou 2:0.

"Nevím, jak to vypadalo z tribuny nebo v televizi, ale zas tak jednoduchý zápas to nebyl. První poločas jsme hráli dobře, jak jsme chtěli. Po přestávce jsme ale nechali soupeře zbytečně moc hrát. Mně osobně úplně nevonělo pořád za nimi běhat a čekat, jestli se jim tam něco náhodou neodrazí," řekl Masopust.

Reprezentant otevřel skóre v 29. minutě povedeným volejem, pojistku přidal po změně stran Igoh Ogbu. "Samozřejmě jsem mířil, jednoznačně," usmíval se původně pravý záložník, kterého trenér Jindřich Trpišovský v posledních sezonách využívá i v obraně. V Ženevě nastoupil Masopust na pravé straně stoperské trojice, přesto navázal na trefu ze závěrečného předkola proti Luhansku.

"Jsem takový hybrid, hybridní stoper. Už několikrát jsem říkal, že mě baví útočit i z pozice obránce. Je fajn, že mě většinou soupeři moc nebrání, takže vyplavu a občas získám výhodu," popsal majitel 32 reprezentačních startů.

Za komplikaci nepovažoval vytrvalý déšť, který se po celý zápas snášel na trávník Stade de Genéve. "Pro obě strany to bylo stejné, mně se to naopak líbilo. Včera hřiště po polovině tréninku vyschlo, zadrhávalo to, takže dnes to mělo alespoň pěkný skluz. Hezky to jezdilo," pochvaloval si Masopust.

Bývalý hráč Jablonce a Jihlavy už vyhlíží nedělní derby se Spartou, které bude přímým soubojem o čelo prvoligové tabulky. "Zápas se Servette nám toho ale moc neukázal. Derby je vždy specifické, víc než o fotbalovosti je to o psychice. Kdo tohle zvládne lépe, ten vyhraje," dodal.