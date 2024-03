Sparta – Liverpool 1:5. Klopp nešetřil hvězdy i první velká prohra na Letné v Evropě. Co ukázal zápas?

Klopp nešetřil hvězdy i první velká prohra na Letné v Evropě. Co ukázala Sparta s Liverpoolem?

Pět inkasovaných branek od Liverpoolu? Věc, se kterou se na Letné nepočítalo, ale už to potkalo i jiné soupeře anglického celku. Nicméně i tak domácí příznivci ocenili sparťany ovacemi a potleskem. Domácí hráli s lídrem Premier League otevřenou partii až do poslední vteřiny. Přesně jak Brian Priske před výkopem sliboval, byť naděje na postup se nejspíš ztenčila na minimum. Co dalšího utkání nabídlo?

Obrana se rozpadá

Sparťanská defenziva se však rozsypala v ten nejhorší možný čas. A to nejen po sportovní stránce, ale i po té zdravotní. Kvůli zranění ještě v prvním poločase střídal Asger Sörensen, jenž faulem zavinil penaltu, po které padl úvodní gól. To může znamenat potíže pro nedělní duel v Plzni. Filip Panák totiž zůstal jen na tribuně a Angelo Preciado, kterého bylo ve čtvrtek znovu plné hřiště, se v ten samý den dozvěděl, že ho ve FORTUNA:LIZE čeká třízápasová stopka.

Špatná produktivita

Pokud Pražané chtěli pomýšlet na remízu či snad skalp Liverpoolu, potřebovali k tomu daleko lepší počínání ve finální fázi. V prvním poločase neproměnili velké šance Jan Kuchta, Lukáš Haraslín a Veljko Birmančevič před odkrytou brankou špatně načasoval krok a míč po dvojdoteku poslal úplně mimo. Šance si Letenští dokázali nachystat i v druhém poločase, ale zmohli se už jen na jedinou trefu, když si vlastní branku vstřelil hostující Conor Bradley.

Klopp nešetřil hvězdy

Bude se Liverpool šetřit na víkendový šlágr s Manchesterem City, nebo ne? Druhá varianta platila. Jürgen Klopp v Praze poslal od prvních minut hvězdy jako Darwin Núněz, Luis Díaz, Cody Gakpo, Alex Mac Allister či Ibrahima Konaté. V průběhu zápasu se navíc do hry dostali i Virgil van Dijk, Dominik Szoboszlai i největší hvězda týmu Mohamed Salah. Nakonec domácí dvěma góly utnul uruguayský střelec Núněz, jenž o výhře "Reds" rozhodl i ve víkendovém utkání s Nottinghamem.

Dvojka Kelleher podržel

Že bude Caoimhin Kelleher v Praze v takovém zápřahu, to asi nečekal. Náhradník za zraněného Alissona Beckera ale anglické mužstvo několikrát podržel. Celkem si připsal šest zásahů. Ať už při Haraslínově střele z úhlu či překvapivém pokusu Preciada pomalu z půlky hřiště. Irský brankář potvrdil, že je kvalitní náhradou za brazilského kolegu a Liverpool se o něj může opřít i v nadcházejícím náročném programu.

Pevnost Letná padla

Když nebudeme brát v potaz porážku na penalty v předkole Ligy mistrů s Kodaní, držel trenér Brian Priske od svého nástupu do funkce v létě 2022 na Letné v evropských pohárech neporazitelnost. Nevyhrál tu norský Viking, Dinamo Záhřeb, Aris Soluň, Rangers, Betis ani Galatasaray. Až Liverpool dokázal narušit sparťanskou pevnost. Pět branek v síti Petera Vindahla je na první pohled hodně, ale i tak se sparťané v závěru utkání dočkali velkých ovací a potlesku ve stoje. S lídrem Premier League hráli do poslední vteřiny otevřenou partii.

Přehled utkání Sparta – Liverpool 1:5