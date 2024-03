Livesport Daily #209: České kluby v Evropě? Dál postoupí všechny tři, věří Zdeněk Zlámal

Velký den pro český klubový fotbal je tady. Pražská "S" a plzeňská Viktorka začínají dnes večer své osmifinálové dvojzápasy v evropských pohárech. České trio se bude snažit o vylepšení už tak skvělého ročníku v Evropě a jejich cesta dál vede přes Liverpool, AC Milán a švýcarskou Ženevu. S bývalým gólmanem a nyní televizním expertem Zdeňkem Zlámalem (38) jsme se na všechna utkání podívali a na konci dnešního preview uslyšíte i jednu možná dost odvážnou predikci.

České týmy zažívají v probíhající sezoně skvělé evropské tažení. Tři zástupci tuzemského fotbalu v jarních fázích, to fotbalový fanoušek nepamatuje. Slavia s Plzní díky podzimním výsledkům startují jarní boje až nyní v osmifinále svých soutěží, naopak Sparta už má za sebou jeden úspěšný dvojzápas za sebou, když vyřadila Galatasaray Istanbul. Nyní stojí před českým triem další úkol – prolomit postupové brány do čtvrtfinále.

"Český fotbal udělal za posledních pár let obrovský posun a za mě není vůbec troufalé tvrdit, aby se v tuhle chvíli mluvilo i postupu přes evropské giganty jako Liverpool nebo AC Milán. Všechny tři české týmy už mají z posledních let zkušenosti z evropských pohárů a dokáží porazit i větší kluby než jsou oni. Věřím jim a nebál bych se říct, že postoupí všichni tři dál," říká bývalý gólman Liberce, Olomouce nebo skotských Heart of Midlothian Zdeněk Zlámal.

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Aktuální formu českých týmů a jejich soupeřů.

Vliv náročného programu na přístup k evropským pohárům.

Velké hvězdy Liverpoolu a AC Milán.

