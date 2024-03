Sparta – Liverpool: Priske? Jo, vzpomínám si, pohádali jsme se spolu u laviček. říká Klopp

Sotva vešel do tiskového střediska na Letné, bylo znát, že se v místnosti něco změnilo. Charisma z trenéra Jürgena Kloppa (56) tryskalo, aniž by cokoliv řekl. A když tak učinil, většinou pobavil všechny všudypřítomné novináře ze všech koutů Evropy. "Ale nejsme tu, abychom si vykládali a vzpomínali na staré známé, jde tu především o důležitý zápas," připomněl německý kouč, že staří známí z Liverpoolu či Borussie Dortmund musí jít ve čtvrtek stranou.

Trenére, jak moc velkou roli v kontextu zítřejšího utkání hraje, že o víkendu vás čeká Manchester City v bitvě o první místo v Premier League?

"Ve čtvrtek hrajeme jenom jeden zápas – ten proti Spartě – a ten je pro nás momentálně nejdůležitější. Nevyhráli bychom Carabao Cup a nedošli v jiných soutěžích tak daleko, kdybychom si určovali zápasy podle priorit. Možná se to zdá chytré, ale já jsem v tomto ohledu asi hloupý. Chceme dát do každého zápasu všechno a hodláme to předvést i zítra večer."

Bude u toho i Mohamed Salah?

"Je tu v Praze s námi a trénoval. Co se týká jeho energie a kolik je schopen toho odehrát, se teprve uvidí. Počkáme do zítra. Ale je velmi povzbudivé, že už je s zpátky s námi a je to znát i na jeho úsměvu. Chceme být s jeho návratem na hřiště opatrní, protože nás čeká velmi intenzivní závěr sezony a nechceme nic uspěchat."

Co už vlastně víte o Spartě?

"Od té doby, co sem přišel Brian Priske, jsou patrné změny. Vyhráli titul, tým hraje se sebevědomím, jejich hra má jasné principy, hrají ve velké intenzitě, ale takhle chceme hrát i my, ale s námi ještě nehráli. Tak uvidíme ve čtvrtek. Očekáváme těžký zápas, který pro nás nebude žádná sranda. Jsou na tom momentálně velmi dobře."

Na Briana Priskeho jste narazil v roce 2020, když proti vám vedl Midtjylland v Lize mistrů. Vzpomenete si?

"Ano, potkali jsme se… Pokud si dobře pamatuji, tak jsme se u laviček trochu chytli. Nelíbilo se nám, jakým způsobem soupeř hraje. Byli velmi agresivní. Nechci to pitvat, ale zeptali jste se, tak tohle je moje odpověď. Koneckonců jsem viděl zápas proti Galatasarayi, a to také nebyl zrovna přátelák, ale tak už to v těchto vyřazovacích fázích bývá. Všichni jsme ambiciózní a rozhodně se nechceme přátelit."

Aktuální forma týmu. Livesport

A po sportovní stránce?

"Pamatuji si, že jeho mužstvo bylo velmi organizované, ostatně to je vidět i v případě Sparty. Od té doby se ale mohl ve spoustě věcech změnit, takže ty dva tehdejší zápasy jsou strašně málo na to, abych o někom říkal, jaký je trenér a jakou filozofii zastává. V Praze každopádně odvádí skvělou práci, vrátil Spartě po devíti letech titul a znovu je na prvním místě, což je velmi působivé."

Znáte Patrika Bergera a Vladimíra Šmicera, kteří se často vrací do Liverpoolu?

"Oba jsou legendy našeho klubu. Vím, že se objevují často v Liverpoolu, ale většinou se tak děje, když je reprezentační přestávka, a to nebývám ve městě, takže se trochu míjíme, ale vím, že jsou to velké ikony a měl jsem tu čest se s nimi už několikrát potkat a poklábosit. Je to radost, když mi vypráví jejich zážitky. Je to podle mě mnohem zajímavější, než když jim říkám své vlastní příhody."

I oni vás obdivují…

"Liverpool je speciální klub, který nezapomíná na svoje legendy i proto jsem je mohl poznat, to je skvělé. Ale tím to nekončí – pokud vím, tak Patrik hrával i za Dortmund a ve Spartě působí jiná legenda Borussie – Tomáš Rosický. Takže je tu spousta propojení z minulosti, ale nejsme tu od toho, abychom potkávali staré známé, ale sehráli velký zápas!"