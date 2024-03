Poučili jsme se z prvního zápasu, ale měli jsme dát více branek, řekl Pioli po postupu přes Slavii

Trenér fotbalistů AC Milán Stefano Pioli (58) po výhře 3:1 v odvetě osmifinále Evropské ligy na hřišti Slavie ocenil, že se jeho svěřenci poučili z úvodního utkání na domácí půdě. "Rossoneri" před týdnem při vítězství 4:2 na San Siru stejně jako ve čtvrtek hráli většinu zápasu v přesilovce, podle zkušeného kouče ale předvedli v Edenu vyzrálejší výkon. Uvedl to na pozápasové tiskové konferenci.

Zatímco před týdnem dostal červenou kartu v 26. minutě bek El Hadji Malick Diouf, ve čtvrtek byl vyloučen ještě o šest minut dřív kapitán Slavie Tomáš Holeš po faulu na Davideho Calabriu. Do poločasu využili přesilovku postupně Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek a Rafael Leao.

"Poučili jsme se z prvního zápasu, ve kterém jsme také hráli dlouho v početní převaze. Dnes jsme více kontrolovali hru, dali jsme tři góly a pak to bylo poměrně jasné. I tak to od nás nebylo bezchybné, měli jsme dát ještě více branek," zhodnotil Pioli.

"Pulisic s Leam hráli skvěle, přidali se k nim ale i další hráči. Na druhou stranu jsme dostali dohromady tři góly od oslabeného soupeře, to musíme do dalšího kola zlepšit," připomněl zkušený kouč trefu Matěje Juráska z 84. minuty.

AC Milán došel v minulé sezoně do semifinále Ligy mistrů. O trofej chce usilovat i letos v Evropské lize, v domácí soutěži totiž ztrácí ze druhého místa propastných 16 bodů na městského rivala Inter. "Už teď jsme vyřadili dobré týmy, ale spoustu těžkých soupeřů ještě máme před sebou. Ve hře jsou třeba Benfica, West Ham nebo Villarreal," upozornil trenér italských šampionů z ročníku 2021/22.

V závěrečné fázi sezony by měla být k dispozici i brankářská jednička Mike Maignan, jenž v duelu se Slavií musel kvůli zranění ve 20. minutě vystřídat. "Bolí ho koleno, ale nemělo by to být nic vážného," ujistil Pioli. AC se dozví čtvrtfinálového soupeře po pátečním losu.