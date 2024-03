Karetní memento vzalo slávistům vítr z plachet. Milánští zničili obranu sešívaných do poločasu

AC s přehledem zvládlo osmifinálovou odvetu Evropské ligy, když na půdě Slavie zvítězilo 3:1. Pražané, kteří museli dohánět dvougólové manko z Milána, se už od úvodních minut snažili dostat do tlaku. Pro to však neměl pochopení několikrát ošetřovaný Mike Maignan, jenž byl nakonec vystřídán. Už ve 20. minutě navíc přišla pro českého zástupce tvrdá rána, jelikož Tomáš Holeš uviděl za nechtěný šlapák červenou kartu, a slávisté tak stejně jako v prvním zápase odehráli většinu utkání v oslabení. Rossoneri v početní převaze nastříleli tři góly už do konce první půle, v níž asistencí a nádhernou trefou zazářil Rafael Leão.

Pražané vlétli do utkání velmi aktivně a krátce před čtvrthodinou hry se do tutovky prodral Mojmír Chytil, gólman Maignan však i přes zranění, které utržil v samém úvodu při souboji s Tomášem Vlčkem, dokázal proti ráně z otočky vytáhnout famózní zákrok nohou. Ve 20. minutě ovšem přišla nešťastná chvíle Holeše, jenž přišlápl nohu soupeři a uviděl červenou kartu.

Na druhé straně se chvíli nato blýskl Jindřich Staněk, jenž skvěle vykryl zakončení unikajícího Christiana Pulišiče. Americký křídelník už byl úspěšnější ve 33. minutě, kdy po zaseknutí míče ve vápně namířil po zemi přesně k levé tyči. Posléze se z bezprostřední blízkosti prosadil také Ruben Loftus-Cheek, aby následně slávistům odchod do šaten ještě více znepříjemnil Leão, jenž se z velké dálky spektakulárně trefil do pravé šibenice.

Agilní Portugalec zatápěl domácí defenzivě i po návratu z kabin, nebezpečné centry z levé strany však nekončily přímým ohrožením Staňkovy brány. Rossoneri se jinak snažili držet balon na kopačkách a nepouštěli oslabeného soupeře do žádného zběsilého výpadu. Čestný zásah červenobílých si až v závěru připsal po dvou minutách na trávníku Matěj Jurásek, jenž si na okraji vápna navedl míč na střed, odkud nádherně zamířil levačkou ke vzdálenější tyči.

