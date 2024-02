Galatasaray – Sparta. Haraslín: Věděl jsem, že je to červená karta

Věděl jsem, že je to červená karta. Tuci? Odehrál famózní zápas, smekl Haraslín

Křídelník Sparty Lukáš Haraslín (27) si postupu přes favorizovaný Galatasaray Istanbul do osmifinále Evropské ligy vážil o to víc, že se jeho tým podle něj vyrovnal světově proslulým hráčům. Pražané po úvodní prohře 2:3 z minulého týdne zvítězili v domácí odvetě 2. kola 4:1. Slovenský reprezentant se na triumfu podílel brankou. V rozhovoru s novináři přiznal, že s hostujícím trenérem Okanem Burakem (50) se dostal do menšího sporu.

V dresu Galatasaraye působí například bývalý hráč Interu Milán či PSG Mauro Icardi nebo historicky nejlepší střelec Neapole Dries Mertens. "Věděli jsme, že Galatasaray má neskutečnou sílu v ofenzivě, což potvrdili v obou zápasech. Snažili jsme se využít jejich slabších stránek. V druhém zápase jsme je kromě gólu možná pustili do jedné vážné šance. Vyrovnali jsme se nejlepším hráčům světa, o to je to krásnější," řekl Haraslín.

Sparta se podle něj neustále posouvá. "Nejeden těžký zápas jsme v této sezoně zvládli. Pamatujeme si zápas s Dinamem (Záhřeb), nebo Betisem (Sevilla), derby na Slavii. Jsou to těžké zápasy. Posouvají vás nejen herně, ale i psychicky dopředu. Jsme za to velmi rádi. Obrovské poděkování patří trenérovi (Brianu Priskemu) a jeho týmu," uvedl rodák z Bratislavy.

Naopak s koučem Galatasaraye se lehce nepohodl. "Říkal jsem mu, že (brankář Fernando) Muslera zdržuje za stavu 1:1. To je fotbal, takový výsledek se jim hodil. Když potom zdržoval Peter (Vindahl) za stavu 3:1, říkal jsem, že to je to samé. Trochu na mě naběhl, ale po zápase jsme si to vyříkali a podali si ruce, je mezi námi vzájemný respekt. Takové emoce k fotbalu patří," prohlásil Haraslín.

V odvetě hrál klíčovou roli. Po faulu na něj byl v 70. minutě za stavu 1:1 vyloučen Kaan Ayhan. Hostující obránce za zákrok nejprve uviděl žlutou kartu, ale po zásahu videorozhodčího a přezkoumání opakovaných záběrů hlavní sudí Anthony Taylor změnil verdikt.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Obránce šel spodkem kopačky přes mou holeň, tak jsem hned říkal rozhodčímu, že to musí zkontrolovat. Když šel k VARu, věděl jsem, že to je červená karta. Vyloučení nám samozřejmě pomohlo, ale hráli jsme jako jeden muž až do konce, což nám přineslo vítězství," podotkl Haraslín.

Rozdílový gól Pražanů před 18.205 diváky vstřelil střídající albánský útočník Indrit Tuci, jenž poté asistoval i u Haraslínovy trefy. "Famózní přihrávka. Trenér by byl na mě možná naštvaný, kdyby to nevyšlo, protože jsem se trochu nahoře zapomněl. Čekal jsem na tuhle situaci, Indrit mě skvěle našel a už jsem to zakončil gólem, což mě těší. První myšlenka byla dobře si míč zpracovat, posunout si ho a vystřelit křížně tak jako na tréninku. Věřil jsem si," konstatoval Haraslín.

Heat mapa Lukáše Haraslína. Opta by Stats Perform

Jeho trefu ještě přezkoumával VAR. "Zdálo se mi, že jsem byl tak dva metry za obráncem. Na sekundu jsem zaváhal, že tam může být ofsajd, ale potom jsem si řekl, že je to hloupost, protože jsem stále před obráncem. Věřil jsem, že gól bude," uvedl někdejší hráč Lechie Gdaňsk nebo Sassuola.

Tuciho, který do Sparty přišel v zimní přestávce spolu s Markusem Solbakkenem, za výkon pochválil. "Myslím si, že přesně toto chce trenér od hráčů, kteří naskočí z lavičky, aby pomohli mužstvu a oživili to. Indrit dnes odehrál famózní zápas. Naskočil do rozběhnutého zápasu a dal gól a přihrávku, takže super," poznamenal Haraslín.