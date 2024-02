Sparta – Galatasaray. Kuchta: Měl jsem toho plné kecky. Gól věnuji manželce a dceři

Reprezentační útočník Jan Kuchta (27) prožívá šťastný týden. Nejprve mu manželka Bára v úterý porodila dcerku Emilly, ve čtvrtek pak oslavil se Spartou postup do osmifinále Evropské ligy přes Galatasaray Istanbul. Pražané po úvodní prohře 2:3 z minulého týdne zvítězili v domácí odvetě 4:1. Kuchta se na triumfu podílel závěrečným gólem v nastavení, který věnoval manželce a dceři.

"Gól věnuji manželce i dceři, každý den po porodu jsem s nimi strávil. Byl jsem u nich i dnes před zápasem. Jsem rád, že se mi to splnilo, že mi Laci přihrál před prázdnou bránu a mně to stačilo jen doklepnout," prohlásil sedmadvacetiletý útočník.

Branky se dočkal v šesté minutě závěrečného nastavení, kdy už dohrával na pokraji sil. "Už jsem šlapal vodu. Pět minut do konce mě začalo píchat v podbřišku, měl jsem toho plné kecky. Bylo to náročné utkání, ale v závěru jsme chodili do protiútoku a vyřešili jsme to perfektně. Tohle nešlo nedat," uvedl Kuchta.

Skóroval již v prvním poločase, gól však kvůli ofsajdu neplatil. "Byl jsem smutný, že má branka neplatila. Byla to krásná průniková přihrávka, chtěl jsem si situaci pohlídat. Dal jsem si skvělý první dotek a myslím, že jsem (brankáře) Musleru zaskočil. Věřil jsem, že gól mohou rozhodčí uznat. Ale nesložili jsme zbraně. Pokračovali jsme v nastaveném trendu a jsem rád, že jsme to takovým způsobem zvládli," podotkl Kuchta, jehož tým od 70. minuty a stavu 1:1 dohrával v přesile po vyloučení Kaana Ayhana.

Postup Spartě předpověděl. "Věřil jsem celou dobu. Když ráno začalo pršet, říkal jsem, že nám prší štěstí," řekl s úsměvem. Letenští v souboji dvou úřadujících mistrů svých zemí nebyli favoritem. V obou zápasech se však Galatasarayi, který na podzim skončil třetí ve skupině Ligy mistrů před Manchesterem United, vyrovnali. "Postup si moc užíváme. Stál nás obrovské penzum práce, jak si nastavit hlavy v Istanbulu i v odvetě," poznamenal Kuchta.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Při pátečním losu může Sparta dostat West Ham, Brighton, Glasgow Rangers, Bergamo, Liverpool, Villarreal, nebo Leverkusen. Na pražského rivala Slavii může narazit nejdříve ve čtvrtfinále.

"Nechám se překvapit. Přál jsem si po postupu ze skupiny Galatasaray, což se mi splnilo. Teď si nevybereme. Doufám, že dostaneme do Prahy velké jméno," prohlásil někdejší hráč Bohemians 1905, Liberce, Slavie nebo Lokomotivu Moskva.

Kromě postupu by chtěl oslavit také narození dcery, ale v nabitém týmovém programu zatím nebyl čas. "Ještě jsme to neslavili doma ani s kluky. Ale v kabině už máme něco naplánovaného. S rodinou to bude na etapy, protože tchán je v Rijádu na dostizích. Takže to ještě počká," uvedl Kuchta.

Sparta – Galatasaray 4:1