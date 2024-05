Radův konec v Dukle? Je to vážné, ale dobrý manažer případná jména v hlavě má, zní z klubu

Bude trenér Petr Rada (65) pokračovat v Dukle i po návratu do nejvyšší soutěže? Otázka, která by za normálních okolností leckomu připadala jako nepatřičná, ale po událostech v posledních týdnech je zcela na místě. "Musíme o tom přemýšlet," přiznal člen představenstva Jan Staněk.

Po pěti letech vrátil Duklu zpátky do první ligy. Stačily mu dvě sezony, aby postavil mužstvo, které suverénně opanuje FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU. Jenže budoucnost trenéra Petra Rady v dejvickém klubu je nejistá. Alespoň podle posledních vyjádření zkušeného trenéra.

"Jsem připravený skončit," pronesl před pár dny v rozhovoru pro Livesport Zprávy v návaznosti na kauzu, kdy mu Disciplinární komise za urážku "zoufalče cikánskej" vůči brněnskému trenérovi Tomáši Poláchovi nejdříve udělila trest osm měsíců zákazu činnosti a pokutu 80 tisíc korun, kterou Odvolací komise snížila z osmi na tři měsíce.

Jenže Rada stále nemůže překousnout, že se jeho chování vůči kolegovi vymykalo hranicím fair play a je proti jakémukoliv trestu. I proto připustil, že za těcho podmínek zvažuje ukončení trenérské kariéry.

Pořadí v čele F:NL. Livesport

"Dokážu se vžít do jeho pocitů," reagoval v podcastu Zajíc ve druhé lize Jan Staněk, člen představenstva dejvického celku. "Trenér celou kauzu vnímá hodně osobně a v jeho věku ho myšlenky na odchod ho napadají. Do médií říká, co si myslí. Je to spontánní člověk. Lidi to mají rádi. Každopádně i z vyjádření majitele je zřejmé, že vše závisí na trenérově rozhodnutí."

Podle Staňka se z jeho strany nejedná o hledání pozornosti, naopak o odchodu skutečně uvažuje. Klub z Julisky bere Radova slova zcela vážně. “Jeho vyjádření jsou tak vážná, že o případné budoucnosti musíme přemýšlet," nezastíral.

"Není to úplně standardní krok, že by po postupu někdo dobrovolně odešel z klubu. Ale myslím si, že každý rozumný manažer přemýšlí, že kdyby trenér musel skončit, kdo by to místo něj mohl dělat," pokračoval.

A kdo by připadal v úvahu za kouče, který v armádním celku strávil velkou část kariéry i jako hráč? Volní jsou například Luboš Kozel, jenž skončil v Liberci, či Jaroslav Hynek, který naposledy působil v Žilině a nyní se spekuluje o tom, že by se mohl stát novým trenérem Slovácka. Oba už na lavičce Dukly v minulosti působili.

Staněk však konkrétní jména nevyřkl. "Každý z nás ze sportovního vedení máme jména, která by nás napadly, kdybychom museli někoho hledat, ale rozhodně nejsme ve fázi, že bychom už přemýšleli, komu zavoláme, ale spíš je běžné se informovat a bavit se s lidmi o jiných trenérech."

Rušno každopádně na Julisce v létě bude i v případě, že by se Rada rozhodl pokračovat. Kádr totiž potřebuje po postupu mezi prvoligové kluby výrazně posílit. "Tým jsme měli postavený tak, aby postoupil, ale to ještě neznamená, že bude konkurenceschopný v první lize. Věřím, že spousta hráčů, které máme, tak to zvládne, ale nebudeme si nic nalhávat, musíme posílit," dodal Staněk.