Baník přijde o záložníka Kaloče, měl by zamířit na hostování do Kaiserslauternu

Kaloč má nakročeno do Kaiserslauternu.

Ostravský fotbalista Filip Kaloč (23) má namířeno do Kaiserslauternu. Bývalý kapitán české reprezentační jednadvacítky se ve čtvrtek odpojil od mužstva Baníku a dostal souhlas k odjezdu do Německa. Ostravský klub to uvedl na svém webu.

Kaiserslautern se v posledních letech marně snaží navázat na svou dřívější slávu. V současnosti hraje ve druhé Bundeslize a po podzimní části je patnáctý, jen bod nad barážovou 16. pozici.

"Dolaďují se poslední záležitosti, ale rámcově jsme domluveni, a proto jsme Filipovi už umožnili, aby odjel do Německa," uvedl šéf sportovní úseku Baníku Luděk Mikloško.

Kaloč během podzimu vypadl ze sestavy Ostravy, kde ve středu pole na jeho pozici dostával přednost Jiří Boula. Do Kaiserslauternu by měl odejít prozatím na hostování do konce sezony.