Baník začal přípravu bez Ewertona a s pozastavenými přestupy. Nic vážného, ujistil klub

Ostravští fotbalisté v pátek zahájili zimní přípravu s minimem změn v kádru. Prozatím scházel jejich nejproduktivnější hráč podzimu Ewerton (27), zato nechyběla jediná dosavadní posila Matúš Rusnák (24) ze Žiliny.

Brazilský krajní záložník je teprve na cestě z vlasti a čeká se na další vývoj. Slavia podle ostravského klubu uplatnila nárok a před koncem kalendářního roku si administrativně pojistila jeho návrat do kádru z hostování, ale to především z důvodu Ewertonova možného přestupu do zahraničí. Jeho hostování v Ostravě do konce sezony zatím zrušeno nebylo.

"Je to pořád ještě otevřená věc. Podmínky byly nějak předem stanoveny, ale věřím, že pokud neodejde někam jinam, je tu pravděpodobnost, že by jaro odehrál u nás. I on sám u nás byl spokojen, tak uvidíme, jak se to vyvine. Záleží hodně samozřejmě na Slavii," řekl po tréninku novinářům trenér Pavel Hapal.

Baník naopak dotahuje příchod krajního hráče Rusnáka ze Žiliny a s ohledem na vývoj situace kolem Ewertona může shánět i další hráče na levou stranu.

"Už jsme avizovali, že hledáme především hráče na kraj. Proto je tady Matúš Rusnák. Pokud by odešel Ewerton, samozřejmě bychom se dívali i na druhou stranu," dodal Hapal.

Ostravský klub má ale od čtvrtka pozastaveny přestupy, a to kvůli sporu s nigerijským klubem 36 Lion FC ohledně výše podílu z přestupu Muhameda Tijaniho z Ostravy do Slavie. Baník v případu zastupuje právní kancelář specializující se na sportovní právo a klub ujistil, že spor bude vyřešen do 26. ledna, kdy v Česku začíná přestupní termín. "Není to nic, co by mělo jakkoliv omezit naši zimní transferovou aktivitu," uvedl klub v krátkém vyjádření.

Do přípravy Baníku bylo zatím zařazeno i pět hráčů z béčka Mikuláš Kubný, Patrik Měkota, David Krupička, Michal Málek a Radim Šudák. Hapal má aktuálně v týmu 32 hráčů. Až v sobotu se po návratu z Nigérie připojí nejlepší střelec Abdoullahi Tanko.

První přípravný zápas Ostrava sehraje až 20. ledna proti Vyškovu, pak odletí na soustředění do Turecka, kde má v plánu pět utkání.

Tabulka FORTUNA:LIGY