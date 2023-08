Lingr si zahraje Ligu mistrů. Opora Slavie míří poprvé do ciziny, přestupuje do Feyenoordu

Ondřej Lingr (24) po třech letech mění klub, nikoliv však klubové barvy. Bývalý záložník Slavie či Karviné míří do nizozemského Feyenoordu, kde se stane spoluhráčem Dávida Hancka. S úřadujícím mistrem si zahraje základní skupinu Ligy mistrů.

Lingr byl - vzhledem ke končící smlouvě - opakovaně tématem přestupových spekulací, zájem jevil Panathinaikos, k dohodě ale nedošlo. Před několika dny se však do hry vložil Feyenoord, kam se nakonec 24letý hráč, jenž zároveň prodloužil kontrakt, stěhuje na roční hostování s povinnou opcí. Slavia při jejím aktivování dostane čtyři miliony eur, bonusy mohou částku navýšit až k šesti milionům.

"Slavia změnila život mně i mé rodině, nikdy na to nezapomenu. Trofeje jsou jen bonus, miluju to tady, zkrátka si to sedlo. S kluky, s fanoušky, s trenéry i s lidmi v klubu. Neopouští se to tu lehce, ale jak všichni ví, chtěl jsem si zkusit zahraničí. Měl jsem ty ambice. Po skvěle odvedené práci si zkusit posun někam výš. Jsem moc rád, že to takhle vyšlo, že jsou všechny strany spokojené. A nesmírně si cením toho, že jsem mohl být součástí Slavie," rozloučil se Lingr.

"Ondrovi to velmi přeju, měli jsme spolu skvělý vztah, moc si ho vážím. Hodně jsme prožili, byl jsem u jeho příchodu z Karviné. Nebylo jednoduché ho nasměrovat do Slavie, blízko byl tehdy i Baník. Mám ho jako hráče a člověka moc rád. Obdivoval jsem vždycky jeho týmový projev, pomáhal nám i když jsme byli v těžkých chvílích. Neztrácíme jen hráče, ale taky silného člena kolektivu, jednu z vůdčích osobností," řekl na adresu nyní již bývalého svěřence trenér Jindřich Trpišovský.

"Jeho předchozí nabídky jsme společně řešili v zimě i v létě, mně se tehdy nezdály, říkal jsem mu, že Slavie je víc, než některé kluby, které se mnou diskutoval. Feyenoord je ale fenomenální jméno, snáším mnohem lépe, že je to tam, a nikoliv do jiné destinace," dodal.

Získal titul i dva poháry

Lingr přišel do Slavie před třemi lety z Karviné a hned v sezoně 2020/21 pomohl k ceněnému double, druhý triumf v domácím poháru přidal v loňském ročníku. Kromě toho si s vršovickým klubem dvakrát zahrál čtvrtfinále evropských pohárů. Havířovský rodák ve všech soutěžích v červenobílém dresu Slavie nastoupil do 138 zápasů, v nichž si připsal 40 gólů a 11 asistencí.

Ondřej Lingr zanechal ve Slavii hlubokou stopu. Livesport

"Vzpomínám na gól v Nice, derby, na branku proti Plzni. To jsou nezapomenutelné okamžiky, které si budu pamatovat do konce života. Vždy jsem se snažil být profesionál, i když jsem třeba nenastupoval v základu. Vždy jsem šel na hřiště se zdviženou hlavou, chtěl jsem uspět pro Slavii," prohlásil Lingr.

"Myslím, že to se mi dařilo, i proto jsem možná byl tak cenný, nejen pro trenéry, ale i pro ostatní v klubu. Jsem jim za to strašně moc vděčný, rád bych jim touto cestou poděkoval. Nejen jim, ale i trenérům, spoluhráčům, fanouškům. Prostě všem. Slavie mi otevřela cestu ven, děkuju za to," uvedla nová posila Feyenoordu.