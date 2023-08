Lingr je na zdravotní prohlídce v Rotterdamu, Slavii proti Luhansku už nepomůže

Trnava v play off o EKL jen remizovala s Dniprem, Watkins dal za Aston Villu hattrick

Trnava v play off o EKL jen remizovala s Dniprem, Watkins dal za Aston Villu hattrick

Fotbalové přestupy ONLINE: Bayern si vyhlédl nového gólmana, Gabriel zamířil do Midtjyllandu

Hradec přišel o důležitého hráče, obránce Gabriel přestoupil do Midtjyllandu

Hradec přišel o důležitého hráče, obránce Gabriel přestoupil do Midtjyllandu