Livesport Daily #94: Jak se proměnila image Pavla Vrby, popisuje novinář David Čermák

Pavel Vrba (59) je jedním z nejúspěšnějších trenérů v dějinách české nejvyšší fotbalové soutěže. Na kontě má tři tituly s Plzní, ale v poslední době počítá především neúspěšná angažmá. Po Spartě a Baníku nyní prožívá vůbec nejhorší období ve Zlíně, se kterým je na posledním místě tabulky a v posledních dvou kolech inkasoval hrůzostrašných 12 gólů. Jaké je pozadí kariérního sešupu kouče, který ve své době udával trendy a změnil český klubový fotbal? Téma, které jsme v dnešním díle Livesport Daily probrali s fotbalovým novinářem Mladé fronty DNES Davidem Čermákem.

Tým Pavla Vrby se aktuálně nachází na poslední příčce FORTUNA:LIGY s hrozivou bilancí skóre –17. Přesto má velezkušený kouč stále důvěru zlínského vedení a tým povede do nadcházejících důležitých soubojů.

"Pavel Vrba už je ve Zlíně relativně dlouhou dobu a od trenéra jako je on očekáváte, že tým pozvedne. V devětapadesáti letech by fotbalový kouč rozhodně neměl být na konci své cesty, kdy se už nemůže nijak vyvíjet. Problém je, že Pavel Vrba stále věří tomu, co mu fungovalo v dobách úspěšné plzeňské éry, a bohužel pro něj se ukazuje, že doba je jinde a s tímhle si už nevystačí," myslí si David Čermák.

Livesport Daily #94: Jak moc se proměnila image trenéra Pavla Vrby? Livesport

