Livesport Daily #93: Fotbal v Česku dělá málo zábavy pro mladé, říká Ondřej Novotný

Že dokáže vlastní kreativitou a vytrvalostí přepsat zvyklosti branže, už Ondřej Novotný (46) jednou dokázal, když dostal Oktagon mezi nejvýznamnější MMA organizace světa a do povědomí prakticky každého českého sportovního fanouška. Teď se o něco podobného pokouší ve fotbale se svým pořadem Kudy běží zajíc. Během necelých dvou týdnů posbíral na HeroHero přes pět tisíc předplatitelů a se svými kolegy potvrdil pozici nejoblíbenějšího českého fotbalového podcastu. V čem je kouzlo Zajíce, jaké s ním má další plány a jak důležité jsou v tom všem peníze? I o tom v dnešním vydání otevřeně mluví Ondřej Novotný.

"Fotbal v Česku má stažený zadek, jeho prezentace v televizi taky. Chybí tady formáty pro mladé, pro lidi, kteří by měli fotbal objevit. A to je to, co se snažím ukázat v Kudy běží zajíc. Že to jde dělat i trošku jinak a zábavněji," říká Novotný v podcastu Livesport Daily.

Ten před dvěma týdny svůj populární fotbalový pořad spustil i na platformě HeroHero a dnes má již přes pět tisíc odběratelů. "Nečekal jsem, že nabereme takhle rychle tolik lidí. Ale věřím, že jsme jich postupně schopní získat ještě daleko víc. Míříme na úplně jiná čísla, myslím si, že třeba patnáct tisíc odběratelů jsme schopní mít," netají se velkými plánu muž, který patří mezi nejpopulárnější postavy českého fotbalu.

"Motivace pro mě nejsou peníze, to bych víc šlápnul do Oktagonu, kde peníze můžou růst rychleji. Hlavní je, že mě to baví, jsme suverénně nejcitovanější a nejvlivnější podcast. Protože nejsme nudní, děláme zábavu, nebojíme se spolu pohádat," odhaluje Novotný část receptu na svůj úspěch.

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jak pracuje s časem, aby stíhal všechny své projekty.

Jak pracuje s kritikou.

Proč do Zajíce zatím nenatočil rozhovor na svém oblíbeném Baníku.

