Program českých klubů v pohárové Evropě: Kdy hrají Sparta, Slavia a Plzeň?

Fotbalisté Sparty vstoupí do skupinové fáze Evropské ligy ve čtvrtek 21. září domácím zápasem s Arisem Limassol, druhý z českých účastníků v soutěži Slavia se v prvním kole představí v Ženevě proti Servette. Plzeň začne hlavní fázi Evropské konferenční ligy domácím duelem s Ballkani. Program skupin, který vyvrcholí šestým kolem 14. prosince, po pátečním losu v sobotu zveřejnila UEFA.

Slavia se představí ve skupině G a nejatraktivnější zápasy s finalistou minulého ročníku AS Řím ji čekají v polovině hracího programu. Ve třetím kole 26. října nastoupí v italské metropoli a o dva týdny později přivítá tým trenéra Josého Mourinha v Edenu. Portugalec však do Prahy nepřicestuje, protože si bude stále odpykávat svůj čtyřzápasový trest z minulého ročníku. Skupinu červenobílí zakončí proti Servette.

Spartu po úvodním souboji s Arisem čeká ve druhém kole duel v Seville s Betisem. Následně Letenští odehrají dvojzápas s Glasgow Rangers, s nimiž se utkali i předloni. Tehdejší trenér soupeře Steven Gerrard po souboji v Praze kritizoval bučení sparťanských dětí na záložníka tmavé pleti Glena Kamaru, jenž byl vyloučen. Na Letné kvůli disciplinárnímu trestu za rasismus části fanoušků v utkání s Monakem chyběli dospělí fanoušci, výjimkou byl doprovod téměř 11 tisíc dětí. UEFA v chování během duelu s Rangers rasismus neshledala.

Skupinu C Sparta uzavře v Limassolu. Pražští rivalové ani jednou nebudou hrát ve stejný čas a doma se vždy představí jen jeden z nich. Do jarní vyřazovací fáze pohárů postoupí tři ze čtyř týmů ve skupinách – první dva budou pokračovat v Evropské lize, třetí přejde do nižší soutěže Konferenční ligy.

V ní se v hlavní fázi představí z českých klubů jen Plzeň. Viktoria rozehraje skupinu C domácím zápasem s Ballkani, o dva týdny později ji čeká nejdelší výjezd do kazašské Astany. Ve třetím a čtvrtém kole Západočeši ve dvojzápase změří síly s papírově nejtěžším soupeřem Dinamem Záhřeb. Skupinu C zakončí doma 14. prosince proti Astaně. Do vyřazovací fáze projdou první dva celky.

Zápasový program Slavie:

Servette Ženeva – Slavia (21. 9. – 18:45)

Slavia – Šeriff Tiraspol (5. 10. – 21:00)

AS Řím – Slavia (26. 10. – 21:00)

Slavia – AS Řím (9. 11. – 18:45)

Šeriff Tiraspol – Slavia (30. 11. – 21:00)

Slavia – Servette Ženeva (14. 12. – 18:45)

Zápasový program Sparty:

Sparta – Aris (21. 9. – 21:00)

Betis – Sparta (5. 10. – 18:45)

Sparta – Rangers (26. 10. – 18:45)

Rangers – Sparta (9. 11. – 21:00)

Sparta – Betis (30. 11. – 18:45)

Aris – Sparta (14. 12. – 21:00)

Zápasový program Plzně:

Plzeň – FC Ballkani (21. 9., – 21:00)

FC Astana – Plzeň (5. 10. – 18:45)

Dinamo Záhřeb – Plzeň (26. 10. – 21:00)

Plzeň – Dinamo Záhřeb (9. 11. – 18:45)

FC Ballkani – Plzeň (30. 11. – 18:45)

Plzeň – FC Astana (14. 12. – 21:00)