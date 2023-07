Překvapení z Letné: Místo Kováře další severská tvář. Nemůžeme čekat, říká Rosický

Matěj Kovář (23) v Praze = návrat do Sparty. Tahle domněnka v posledních dnech ovládala mysl sparťanských fanoušků. Skutečnost je však odlišná. Zatímco veřejnost předpovídala příchod starého známého, úřadující mistr představil nečekanou posilu mezi tři tyče. A znovu jde o úlovek původně pocházející ze severu Evropy. Z nizozemského Alkmaaru přichází na hostování s opcí na trvalý přestup Dán Peter Vindahl (25).

Sparta řešila brankářskou pozici prakticky po celou přípravu. Pražané do poslední chvíle věřili, že se jim znovu podaří získat z Manchesteru United Matěje Kováře, který v minulé sezoně na Letné coby jednička hostoval. Vzhledem k blížící se kvalifikaci Ligy mistrů však již sparťanské vedení nechtělo na rozhodnutí anglického klubu déle čekat. Ve víkendovém úvodním kole ligové sezony nastoupil mezi tyčemi Vojtěch Vorel a čistým kontem přispěl k výhře 2:0 nad Olomoucí.

"Matěj Kovář společně se svojí agenturou a Manchesterem United nadále zvažují, jak bude pokračovat jeho kariéra. My jsme si přáli, aby to bylo ve Spartě, ale v tento moment už nemůžeme nadále čekat. Blíží se vrchol našeho léta v podobě kvalifikace Ligy mistrů. Jak jsem řekl už v průběhu soustředění v Rakousku, pokud teď nemůžeme přivést Matěje, musíme na to reagovat," uvedl sportovní ředitel Pražanů Tomáš Rosický.

Ve Spartě se Vindahl Jensen setká s několika krajany. Pražany jako hlavní trenér vede dánský kouč Brian Priske, z hráčského kádru pak mají stejnou národnost obránci Casper Höjer a Asger Sörensen, jenž na Letnou zamířil rovněž po působení v Norimberku.

Gól na sociálních sítích

"Peter má zkušenosti ze zahraničních lig i evropských pohárových zápasů. Je to brankář, který má fyzické parametry i schopnosti, které si u tohoto postu představujeme. Jeho výkony ve druhé bundeslize jsme v minulé sezoně pravidelně sledovali," řekl Rosický.

"Dnešek je pro mě velkým dnem. Sparta je velký klub, určitě ten největší v Česku. Věřím a zároveň se těším, že tu dosáhnu velkých věcí. Osobně chci nastoupit do co největšího počtu zápasů a být členem týmu, který vyhraje ligu a postoupí do skupiny Ligy mistrů," uvedl Vindahl Jensen, jenž předloni za Alkmaar ve skupině Evropské konferenční ligy odchytal dva zápasy proti Jablonci s bilancí domácího vítězství 1:0 a venkovní remízy 1:1.

Na Letné již nastoupil v lednovém přípravném utkání, v němž Norimberk podlehl Spartě 1:3. "Prohra samozřejmě nikdy není příjemná, do toho ten inkasovaný gól natáčený na bodycam (z pohledu hráče), který na mě pořád vyskakoval na sociálních sítích. Odteď tu ale budu nastupovat na té správné straně," řekl s úsměvem Vindahl Jensen.

Vedle německého klubu a Alkmaaru, za který odchytal osm zápasů Evropské konferenční ligy a čtyřikrát udržel čisté konto, působil také v Nordsjällandu. V minulosti patřil téměř dva metry vysoký gólman do kádru reprezentační jednadvacítky, nominovaný byl i do národního A-týmu, ale start si za něj dosud nepřipsal.

"Nebojím se hrát nohama, určitým způsobem také rád podporuji ofenzivu. Někteří by o mě možná řekli, že jsem typ moderního brankáře. Vím, jaké jsou moje přednosti," prohlásil Vindahl Jensen.