Konec spekulacím: Šádek si plácl s Koubkem, zkušený kouč bude v Plzni pokračovat další sezonu

Dlouho očekávaná zpráva je tady. Viktoria Plzeň v pondělí odpoví na otázku, kdo povede tým jako hlavní kouč do nové sezony. Momentálně třetí mužstvo FORTUNA:LIGY bude řídit i nadále úspěšný trenér Miroslav Koubek (72). "V pondělí podepíše trenér Koubek ve Viktorii novou smlouvu, dohoda bude na rok," říká zdroj Livesport Zpráv, který je dobře informovaný o stavu jednání.

Dlouhé týdny se mluvilo o tom, zda si nejstarší trenér v české nejvyšší soutěži protáhne své angažmá ve Viktorii. Co se týče dosažených výsledků, nebylo pochyb o tom, že by spojení mezi uznávaným koučem a západočeským klubem dávalo smysl i dál. Experti oceňují, jak Koubek dokáže z pohledu taktiky připravit své svěřence. Za to ostatně sklidil uznání třeba při posledním mezinárodním měření sil v Konferenční lize s italskou Fiorentinou. "Mistrovské dílo trenéra Koubka," psali v Itálii, když viděli marnou snahu týmu z Florencie se prosadit. Nakonec italský tým postoupil, ale pořádně se nadřel.

"Že by Koubek skončil kvůli herním věcem nebo výsledkům, to nepřicházelo v úvahu. Kdyby Plzeň po takové sezoně neprodloužila s trenérem Koubkem spolupráci, to by nedávalo smysl. Řešila se vlastně jediná věc, jak se bude trenér Koubek cítit," tvrdí zdroj Livesport Zpráv s odkazem na Koubkův vyšší věk ve spojení s náročným programem.

Pořadí na čele FORTUNA:LIGY. Livesport

Sám Koubek před televizními kamerami už dříve oznámil, že se musí šéfové Viktorie vytasit s nabídkou, která jasně naznačí, jaká je vize klubu a zda v jejich plánech vůbec figuruje. To se také následně stalo, a tak se v pondělí vše oficiálně potvrdí. "Podepíše smlouvu na další sezonu," dodává zdroj Livesport Zpráv. "Trenérský tým funguje skvěle, není důvod cokoliv měnit."