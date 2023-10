Průvan v sestavě odfoukl útočnou sílu Slavie. Odpor Slovácka zlomil až Jurásek

Slavia potvrdila dlouhodobou domácí dominanci nad Slováckem a ve 12. kole FORTUNA:LIGY ho i s trochou štěstí porazila 2:0. V sestavě favorita se objevilo hned několik členů širšího kádru a na hřišti to bylo znát, když si sešívaní až na hlavičku Lukáše Masopusta do tyče nevytvořili v první půli výraznou šanci. Kreativní stránka hry byla sice velkým problémem i po změně stran, nakonec ale vítězný gól vsítil střídající Matěj Jurásek, který si tak spravil chuť po nedávném hloupém vyloučení v reprezentaci do 21 let.

Už ve třetí minutě se málem prosadil Masopust, jenž se v pokutovém území prodral k hlavičce a orazítkoval tyč. To byla jediná nebezpečná příležitost domácích, které čelil gólman Milan Heča, jehož kvůli zranění musel brzy nahradit Tomáš Fryšták. Také šestatřicetiletého brankáře chtěl mezi třemi tyčemi přivítat Masopust, dělovku zpoza vápna ovšem namířil nad břevno.

Kombinace sešívaných vázla, což demonstroval Jakub Hromada. Slovenský středopolař před vlastním vápnem zbytečně ztratil míč a musel děkovat Aleši Mandousovi, který zneškodnil pohotový pokus Pavla Jurošky. Očekávaný tlak červenobílých se konal až ve druhé půli, do níž už Trpišovský poslal tři nové tváře. Ofenzivu probudil zejména Jurásek, jenž dlouho nemohl najít recept na zataženou obranu Slovácka, ale v 78. minutě se mu to nakonec povedlo.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Stanislav Hofmann sice ubránil náběh bývalého spoluhráče Václava Jurečky, nicméně míč odklidil pouze ke kopačkám Juráska, který ještě na hranici vápna udělal dva dlouhé kroky a podél vyběhnutého Fryštáka poslal balon do odkryté sítě. Inkasovaný gól pak logicky vybudil hosty ke snahám o vyrovnání, nebezpečněji ale vypadaly protiútoky Pražanů, z nichž jeden vyústil v pojistku. Unikající David Douděra napálil z úhlu pouze Fryštáka, z dorážky ovšem přece jen rozvlnil síť Jurečka.