Dobrá zpráva pro Trpišovského. Vysněný stoper se vrací, nastoupí za slávistické béčko

Sherif Sinyan by se brzy mohl zapojit i s áčkem.

První ligový start v dresu Slavie je zase o kus blíž. Vytoužená posila Jindřicha Trpišovského obránce Sheriff Sinyan se vrací na fotbalové trávníky. O víkendu by se měl slávistickým fanouškům předvést za třetiligový B tým proti Táborsku.

Je to známý příběh. Slavia jevila o gambijského stopera velký zájem už před dvěma lety i před rokem, ale norské Molde bylo pokaždé rezolutně proti tomu, aby šikovný stoper někam odcházel.

A tak červenobílí uspěli až letos v létě, kdy však Sinyan nebyl zcela zdráv. Klub z Edenu jej angažoval i přes nespecifikované zranění, které mu nedovolilo nastupovat. I proto se s klubem dohodl pouze na roční smlouvě s následnou dvouletou opcí. Nicméně vyhlídky byly takové, že po třech měsících by měl být připravený hrát fotbal.

"Jsme si vědomi dílčího rizika, které tímto příchodem podstupujeme. Nad aktuálním zraněním však převyšuje víra trenérů a nás všech v jeho potenciál. Věřím, že díky péči slávistických lékařů a fyzioterapeutů vyběhne na trávník v plné síle co nejdříve," uvedl tehdy slávistický sportovní ředitel Jiří Bílek.

Utekly tři měsíce a 27letý obránce se vrací do ostrých zápasů. Podle trenéra Jindřicha Trpišovského by měl Sinyan nastoupit o víkendu za třetiligové béčko proti Táborsku.

"Nepotřebovali jsme během repre pauzy doléčovat šrámy, spíš nemoc. Mezi Libercem a Sheriffem proběhla týmem nějaká viróza. Pauza nám pomohla nemoc zahnat. Akorát Ogbu měl po Liberci svalový problém, ale už by se měl zapojit do tréninku. Kuba Hromada je v plném tréninku. Co máme zprávy, tak jsou všichni reprezentanti v pořádku. Kromě Petra Ševčíka a Sheriffa Sinyana, který pravděpodobně půjde v neděli za B tým, je tým v pořádku," řekl Trpišovský pro klubový web.

Třetiligová rezerva tak dostane zajímavou posilu v bitvách o průběžné první místo. Zatím ji totiž dělá vrásky Houstouň, která se drží na špici zuby nehty.

Je však dost možné, že Sinyan brzy obdrží povolávací rozkaz do Trpišovskho týmu. Na pozici stopera totiž stále zaskakuje Tomáš Holeš a v několika zápasech zde nezvykle nastoupil i Lukáš Masopust. Na třech žlutých kartách je momentálně opora zadních řad Igoh Ogbu.

Po letním odchodu Aihama Ousoua do Häckenu a ne příliš velkém zápasovém vytížení Tomáše Vlčka už moc adekvátních variant do středu obrany není.