Šance na hattrick byly, ale třetí gól mi tam nikdy nespadne, litoval Mareček po výhře

Záložník Daniel Mareček (25) dvěma góly potvrdil střeleckou formu z posledních týdnů a v 8. kole FORTUNA:LIGY pomohl fotbalistům Mladé Boleslavi k domácímu vítězství 5:1 nad Hradcem Králové. Středopolař po vysoké výhře litoval pouze toho, že nedosáhl na premiérový hattrick v nejvyšší soutěži.

"Třetí gól mi tam prostě nikdy nespadne. Dnes jsem měl i další šance na hattrick, ale chyběl kousek štěstí. I za dva góly jsem ale rád a ze všeho nejdůležitější je, že tím pomáhám týmu," řekl Mareček novinářům.

Mladoboleslavský záložník se trefil dvakrát během drtivé úvodní dvacetiminutovky, během níž Středočeši dali soupeři tři branky. Sparťanský odchovanec nejprve otevřel skóre v páté minutě po přihrávce z levé strany od Nigerijce Johna Solomona a na 3:0 zvýšil po podobné akci Matěje Pulkraba tentokrát zprava.

"Spoluhráči z kraje zálohy krásně podrželi balon a počkali si na náběh. Ono se to pak těžko brání, když se takhle dostanu z druhé vlny do vápna. Pak jsem se snažil hlavně co nejrychleji zakončit, aby to nestihli obránci zblokovat," uvedl Mareček.

Vedle dvou branek v první půli asistoval centrem z rohového kopu na gól Ondřeji Karafiátovi. Po změně stran se za domácí prosadili ještě Vasil Kušej a Marek Suchý, za hosty snížil premiérovou ligovou trefou Petr Juliš.

"Dnešní zápas nám vyšel dokonale. Věděli jsme, že je to pro nás hodně důležité utkání, a podle toho to i vypadalo. Začali jsme aktivně, dali jsme rychlé tři góly a dobře jsme pak vstoupili i do druhého poločasu, což rozhodlo," řekl Mareček.

Střelci utkání. Livesport

Bývalý mládežnický reprezentant má po dnešku na kontě 10 ligových branek, které nasbíral neobvyklým způsobem. Od loňského října zaznamenal celkem čtyři "dvougólové" zápasy včetně toho srpnového proti Slovácku (2:2). Dvěma trefami navíc pomohl i k nedávné výhře 4:2 nad třetiligovým Ústím nad Labem v domácím poháru. "Netuším, čím to je, že střílím góly po dvou. Je jenom škoda, že nepřidám ten třetí," uvedl s úsměvem.

Od začátku minulé sezony, kdy hraje v Mladé Boleslavi, dal Mareček v lize devět branek, z toho čtyři v tomto ročníku. Podle vlastních slov mu prospívá ofenzivnější post ve středu zálohy. "Pro mě je tohle stoprocentně ideální pozice. S útočníkem a krajními záložníky, kteří nabíhají a podrží balon, a já tam pak vyplavu. Dostávám se více do vápna, ke střelám, proto je i ta produktivita vyšší," těší Marečka, jehož tým zvítězil po třech kolech.

