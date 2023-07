Fotbalové přestupy ONLINE

Kdo zamíří na lukrativní fotbalové adresy? Které opory prodlouží, či naopak předčasně ukončí smlouvy? A jak si na trhu povedou české týmy? Přestupové spekulace a informace o novinkách v kontraktech či dokončených transferech sledujte v našem aktualizovaném přestupovém speciálu.

10. ČERVENCE

21:39 – PŘESTUP – Zadní řady Českých Budějovic vyztuží rakouský bek Vincent Trummer, v pondělí se připojil k týmu na soustředění v Rakousku. Bývalý mládežnický reprezentant přichází na jih Čech z druholigového Lafnitzu a v Dynamu podepsal dvouletou smlouvu s opcí. Na kontě má 11 startů v nejvyšší domácí soutěži za Sturm Štýrský Hradec.

21:16 – HOSTOVÁNÍ – David Fofana bude v příští sezoně hostovat z Chelsea v Unionu Berlín. Útočník z Pobřeží slonoviny úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku a v německém celku, jehož řady nedávno rozšířil i Alex Král, bude působit do června 2024 bez možnosti následné opce.

20:41 – PODPIS SMLOUVY – Ze Slavie s oficiální platností odchází David Jurásek. Reprezentační obránce přestoupil do Benfiky, v Lisabonu prošel zdravotní prohlídkou a podepsal kontrakt platný do června 2028. Suma za přestup je 14 milionů eur (334 milionů korun), což je druhý nejdražší prodej v historii Slavie. Více informací najdete v článku.

17:12 – SPEKULACE – Prezident Neapole de Laurentiis: "Je jisté, že Victor Osimhen bude v příští sezóně oblékat náš dres. Pakliže přijde více než neslušná nabídka, budeme pokračovat a najdeme další špičkové talenty, jako jsme to udělali s Kvaracchelijou a Osimhenem".

16:34 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Luton Town postoupil do Premier League, kterou si může za londýnský klub zahrát i Pelly Ruddock Mpanzu, jenž prodloužil smlouvu do roku 2025. Pokud devětadvacetiletý záložník z Konga naskočí v příštím ročníku do zápasu, zapíše se do historie – stane se totiž prvním hráčem, který za jeden klub nastoupil v pěti nejlepších anglických soutěžích.

16:27 – SPEKULACE – Borussii Dortmund může rok před koncem smlouvy opustit Thomas Meunier. Novinář Sacha Tavolieri přišel s informací, že se 31letý belgický obránce dohodl na návratu do Clubu Bruggy, kde má nachystanou tříletou smlouvu s opcí.

Meunier hraje za Dortmund od července 2020. @BVB

16:01 – SPEKULACE – Trenér Tottenhamu Postecoglou: "Ujištění, že Kane zůstane? Žádné ujištění jsem nedostal. Žádné bych ani neočekával. S takovými věcmi nikdy nejednáte definitivně. Co v tuto chvíli vím, je, že Harry je součástí tohoto týmu a těší se na návrat".

15:26 – SPEKULACE – Al Hilal je blízko angažování Sergeje Milinkoviče-Saviče. Saúdskoarabský klub se na přestupu srbského záložníka dohodl s jeho současným zaměstnavatelem Laziem , cena transferu by měla činit 40 milionů eur (955 milionů korun), nyní vše záleží na samotném hráči.

14:17 – PŘESTUP – "Nestál 13 milionů eur a ve fotbale jsem nezažil těžší vyjednávání," řekl Jaroslav Tvrdík v rozhovoru pro portugalský deník O Jogo. k transferu Davida Juráska do Benfiky.

13:09 – SPEKULACE – Tottenham stále pokoukává po Edmondovi Tapsobovi jako nové akvizici na post středního obránce. Žádnou oficiální nabídku však aktuálně v Leverkusenu nemají.

11:33 – SPEKULACE – Další odchod na Blízký východ? Saúdskoarabské petrodolary a tamní kluby lákají do svých řad Sergeje Milinkoviče-Saviče. Srbský středopolař Lazia Řím má mít namířeno do Al Hilalu, který pošle do Itálie 40 milionů eur. Dohoda aktuálně závisí na rozhodnutí samotného hráče, kterému je nabízena smlouva na tři roky.

10:18 – SPEKULACE – Přestupová bomba? Harry Kane je v hledáčku Bayernu Mnichov. K uskutečnění dohody ale podle zdrojů blízkých Tottenhamu nebude stačit ani 80 milionů eur.

06:35 – SPEKULACE – Samozřejmě jsem šťastný, že jsem v Římě. Jestli tu zůstanu? Ano, zítra začínáme trénovat," odmítá spekulace o přestupu do Chelsea Paulo Dybala z AS Řím.

06:30 – SPEKULACE – Přestup Andreho Onany do Manchesteru United se blíží. Jednání budou na startu nového týdne pokračovat ve finální fázi a dá se očekávat, že brzy dojde k dohodě. Zdroje blízké samotné situaci naznačují, že by mohlo být hotovo už ve středu. Žádný problém nepředstavují hráčovy požadavky.

9. ČERVENCE

17:15 – PŘESTUP – Fotbalisty Liberce posílil bosenský útočník Luka Kulenovič, který je s týmem od začátku letní přípravy. Slovan dnes na svém webu oznámil, že dokončil jeho přestup z klubu Sloga Doboj. Délku hráčovy smlouvy neuvedl.

16:30 – SPEKULACE – Warren Zaire-Emery ve svých sedmnácti letech dostává pravidelně šance v PSG a loni odehrál celkem 31 zápasů, i tak se spekuluje o jeho odchodu. Mladý záložník má hned několik nápadníků a sledují ho Manchester City nebo Arsenal, o přestupu už začal jednat Dortmund.

Warren Zaire-Emery patří mezi obrovské talenty. Livesport

15:15 – SPEKULACE – Newcastle United si pojistil služby Loriuse Kariuse, jenž podepsal smlouvu i pro nadcházející sezonu. Třicetiletý brankář je na severu Anglie náhradníkem, dosud nastoupil do jediného pohárového utkání.

15:00 – ODCHODY – Karol Mészáros a Imad Rondič končí ve Slovanu Liberec. Zmíněná dvojice měla smlouvy pouze do konce června a k jejich prodloužení nedojde. Na severu Čech naopak prodloužil smlouvu brankář Olivier Vliegen.

14:40 – SPEKULACE – Attila Szalai podle tureckých i německých médií vymění Fenerbahce za Union Berlín. Oba kluby se měly domluvit na odstupném ve výši 14 milionů eur, což by byl nový rekordní přestup bundesligového mužstva.

Attila Szalai a jeho statistiky z uplynulé sezony. Livesport

14:15 – SPEKULACE – Marcel Sabitzer loni hostoval z Bayernu Mnichov v Manchesteru United, letos by se pak mohl stěhovat do Itálie – o rakouského záložníka se zajímá AS Řím.

14:00 – PŘESTUP – Lucas Hernández se oficiálně stal posilou PSG, kam přestoupil z Bayernu Mnichov za 50 milionů eur. Francouzský obránce vinou zranění, které utrpěl na MS v Kataru letos zasáhl v Bundeslize pouze do sedmi utkání.

08:00 – SPEKULACE – Fotbalový reprezentant Jakub Jankto přestoupí podle italských médií ze španělského Getafe do Cagliari. Televizní stanice Sky Sport Italia uvedla, že sedmadvacetiletý český záložník podepíše s nováčkem nejvyšší italské soutěže smlouvu na dva roky s opcí. V uplynulé sezoně hostoval Jankto v pražské Spartě, která ho v dubnu vyřadila z týmu poté, co při silniční kontrole odmítl podstoupit test na drogy. Více informací najdete v článku.

V posledních letech se Janktovi příliš nedařilo. Livesport

06:40 – PŘESTUP – Bayern Mnichov posílí korejský obránce Kim Min-jae z Neapole, které letos pomohl získat italský titul. Podle německých médií za něj bundesligový mistr zaplatí výstupní klauzuli ve výši 50 milionů eur (1,2 miliardy korun), což z něj udělá nejdražšího korejského fotbalistu. Více informací najdete v článku.

06:10 – SPEKULACE – Manchester United se údajně zajímá o marockého záložníka Sofyana Amrabata z Fiorentiny. Ten má mít nabídku také z Al-Ahlí. Dosud se v souvislosti s Amrabatem psalo v létě hlavně o zájmu ze Španělska, konkrétně z Atlética Madrid.

06:00 – SPEKULACE – Leicester sestoupil z Premier League a kabinu by brzy mohl opustit Kelechi Iheanacho. O nigerijského útočníka se zajímá Nottingham, který už zahájil jednání.

Iheanacho a jeho statistiky. Livesport

8. ČERVENCE

15:55 – KONEC SMLOUVY – David De Gea v dresu Manchesteru United pokračovat nebude. Španělskému gólmanovi na začátku července vypršela smlouva a na nové se s klubem nedohodl. Jako náhradu si vedení United vyhlédlo Andrého Onanu, jenž v uplynulé sezoně výrazně přispěl k postupu Interu Milán do finále Ligy mistrů. Více informací najdete v článku.

15:32 – SPEKULACE – AC Milán má zájem o záložníka AZ Alkmaar Tijjaniho Reijnderse. Italský celek za čtyřiadvacetiletého Nizozemce nabídl 19 milionů euro, čtvrtý celek Eredivisie ale první nabídku odmítl. V případě přesunu by si Reijnders vyzkoušel první zahraniční angažmá.

14:57 – PŘESTUP – Tým Českých Budějovic posílil útočník či krajní záložník Pavel Osmančík z Bohemians 1905. Třiadvacetiletý hráč s jihočeským klubem podle jeho webu podepsal smlouvu do konce června 2026. Odchovanec Bohemians v nejvyšší soutěži za pražské mužstvo odehrál 18 utkání a vstřelil jednu branku.

Poslední Osmančíkovy sezony. Livesport

13:39 – PŘESTUP – Sparta hlásí další letní posilu. Teprve sedmnáctiletý útočník Vojtěch Hranoš přichází z Opavy a rovnou si to namíří do rezervy letenského celku, kde by se měl rozvíjet a postupem času zabojovat o místo v áčku. Odchovanec Opavy pravidelně dostává pozvánky do mládežnických reprezentací a nyní udělal další krok ve své kariéře.

13:22 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Stoper Stefan de Vrij podepsal novou smlouvu s Interem Milán. Nizozemský obránce prodloužil s italským celkem smlouvu do roku 2025.

13:11 – HOSTOVÁNÍ – Obránce Diego Llorente zůstává v AS Řím. Kmenovému hráči Leedsu bylo prodlouženo hostování do konce sezony 2023/2024.

12:20 – PŘESTUP – Český fotbalový reprezentant David Jurásek podle webu sport.cz přestupuje ze Slavie do Benfiky Lisabon. Český celek by měl vyinkasovat 14 milionů euro. Jurásek již opustil klubové soustředění Slavie a zamířil do Portugalska na zdravotní prohlídku. V novém působišti se potká se dvěma bývalými hráči Slavie Alexanderem Bahem a Petarem Musou. Více informací najdete v článku.

10:20 – SPEKULACE – Korejský ofenzivní záložník Kang-in Lee by měl být brzy oznámen jako nová posila PSG. Pařížský celek je údajně domluvený s hráčem i Mallorcou, kde dvaadvacetiletý Korejec poslední dvě sezony působil. Na definitivní oznámení přestupu se čeká.

9:40 – SPEKULACE – Přetahovaná o Kylea Walkera pokračuje. Obránce Manchesteru City je přestupovou prioritou pro trenéra Bayernu Mnichov Thomase Tuchela, jeho služeb se ale nechtějí vzdát ani Cityzens, kteří mu nabízí novou smlouvu.

9:30 – KONEC SMLOUVY – Sampdoria Janov po sestupu z italské fotbalové ligy neprodlouží smlouvu se čtyřicetiletým útočníkem Fabiem Quagliarellou. Bývalý italský reprezentant měl zájem pokračovat i v druhé nejvyšší soutěži, ale vedení klubu oznámilo, že mu nový kontrakt nenabídne. Quagliarella, který strávil v Sampdorii devět sezon, podle médií možná ukončí kariéru.

7:10 – SPEKULACE – Leicester po sestupu do Championship pravděpodobně přijde o další dlouholetou oporu. Po ztrátě Jamese Maddisona je na odchodu také Harvey Barnes. Pětadvacetiletý odchovanec Lišek má podle britského deníku Daily Telegraph namířeno do Newcastlu. Barnes v minulé sezoně Premier League nastřílel třináct branek a z osobního hlediska prožil nejvydařenější ročník kariéry.

7. ČERVENCE

20:50 – PŘESTUP – Další posilou prvoligového nováčka Karviné je slovenský fotbalista Matej Čurma. Sedmadvacetiletý pravý obránce přišel do klubu z Trnavy po vypršení smlouvy. Karviná o tom informovala na svém webu.

16:30 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Vedení Arsenalu se dohodlo na nové smlouvě s Williamem Salibou. Stále teprve 22letý hráč, který loni zasáhl do 33 zápasů Premier League a patřil mezi důležité postavy kádru, prodloužil na Emirates Stadium až do roku 2027.

16:00 – SPEKULACE – Václav Jurečka ze Slavie skvělými výkony v nadstavbě získal korunu pro krále střelců, čímž na sebe upozornil zahraniční kluby. V minulých týdnech se mluvilo o zájmu Trabzonsporu, k němuž se měl podle serveru "idnes.cz" přidat Augsburg a vyptávali se rovněž zástupci New Yorku City. "Kluby v tuto chvíli nemohu potvrdit, ale zájem z těchto soutěží o Václava je. Slavia však chce svého nejlepšího střelce udržet," řekl k situaci 29letého útočníka agent Radek Špiláček, jenž působí v Německu.

14:00 – PŘESTUP – PSV Eindhoven dotáhl příchod Ricarda Pepiho z Augsburgu. Dvacetiletý útočník, jenž na sebe upozornil vydařeným hostováním v Groningenu, podepsal pětiletý kontrakt. Pepi po příchodu do Augsburgu zůstával výrazně za očekáváním, proto byl před rokem zapůjčený do Groningenu, s nímž sice sestoupil, na konto si však připsal 12 ligových gólů. Výkony dvacetiletého útočníka neunikly pozornosti nizozemských velkoklubů, nakonec se Pepi stěhuje do PSV Eindhoven, který podle nepotvrzených zpráv zaplatí 9 milionů eur.

Statistiky ze uplynulých sezon. Livesport

13:55 – PŘESTUP – Hned 60 milionů eur zaplatilo vedení PSG za Manuela Ugarteho, který do Paříže přichází ze Sportingu Lisabon. Stále teprve dvaadvacetiletý záložník byl jednou z klíčových postav portugalského týmu. Více informací najdete v článku.

12:35 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Bayern Mnichov brzy dokončí příchod Min-jae Kima z Neapole. Šestadvacetiletý obránce podle novináře Fabrizia Romana úspěšně dokončil lékařskou prohlídku, následovat bude aktivování klauzule o uvolnění ve výši 50 milionů eur.

12:30 – PŘESTUP – Atalanta Bergamo získala Mitchela Bakkera z Leverkusenu, který může i s bonusy obdržet 10 milionů eur. Třiadvacetiletý obránce s italským klubem podepsal smlouvu na čtyři roky.

11:30 – PODPIS – Brankář Matouš Trmal se po konci angažmá v Portugalsku stal novou posilou fotbalistů Mladé Boleslavi. Čtyřiadvacetiletý bývalý mládežnický reprezentant podepsal se Středočechy podle tiskové zprávy tříletou smlouvu. Více informací najdete v článku.

10:15 – SPEKULACE – David Jurásek ze Slavie je přestupovým cílem Benficy, která chce 22letého obránce získat před nedělním odletem na předsezonní turné do Anglie, proto sportovní ředitel Rui Pedro Braz vyrazil do Rakouska, kde bude osobně jednat se zástupci českého týmu, jenž zde pobývá na soustředění. Podle informací z Pyrenejského poloostrova je na spadnutí dohoda mezi 12 až 13 miliony eur, tuzemské zdroje však informují, že Slavia odmítla i vylepšenou nabídku Benficy ve výši 13 milionů eur včetně bonusů a 20 % ze zisku z případného dalšího prodeje.

08:10 – SPEKULACE – Vedení PSG už má údajně vyhlídnutou náhradu za Kyliana Mbappého. Pokud se francouzský útočník rozhodne opustit klub, zaměří se Pařížané na získání Osmane Dembélého. Stačilo by k tomu jeho svolení a následná aktivace přestupní klauzule v hodnotě 50 milionů eur.

08:05 – SPEKULACE – Manchester United měl poslat druhou nabídku na brankáře Andrého Onanu do Interu Milán. Fabrizio Romano informuje o výši 45 milionů eur s pěti dalšími miliony v bonusech. Inter požaduje 60 milionů, celky by si mohly podat ruce na čísle 55.

07:15 – PŘESTUP – Adrián Butzke pokračuje v portugalské lize, z Granady přestoupil do Guimaraese, kde podepsal tříletý kontrakt. Španělský útočník během uplynulého roku a půl hostoval v Pacosu Ferreira.

06:40 – PODPIS – Luka Romero je oficiálně novou posilou AC Milán. Stále teprve osmnáctiletý záložník přišel zdarma z Lazia, u Rossoneri prošel zdravotní prohlídkou a podepsal čtyřletý kontrakt.