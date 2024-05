Ligový semafor: Kuchta hnal Spartu jako Lafata, Zlín v koutě a kvalitní hra za nula v Teplicích

Kuchta nasázel do sítě Boleslavi čtyři góly.

Ligové finále míří do finiše. O titulu už je rozhodnuto. Sparta ho potvrdila debaklem 5:0 Mladé Boleslavi, pod který se čtyřmi góly podepsal útočník Jan Kuchta (27) a málem atakoval rekord pěti gólů v zápase předchůdce Davida Lafaty.

Červená – Zlín

Ševci byli před víkendem ve skupině o záchranu bez vítězství a tato statistika pokračuje i po domácím utkání s Bohemians, což moravský celek odsuzuje k nutné výhře v posledním kole v Jablonci.

"Všichni chtěli hrozně moc vyhrát. Odevzdali na hřišti maximum. Jenže jsme doplatili na zbrklost a nepřesnost. Ve finální fázi jsme volili špatná řešení. Chyběl nám klid a důraz," hodnotil zápas trenér Červenka.

Po utkání s Klokany však cítil křivdu. Zlínským byl totiž odebrán gól na 2:1, který vstřelil Filip Žák. Jenže VAR našel ofsajd. "Bylo pro mě nepochopitelné, že to někdo rozklíčoval jako ofsajd. Za mě to snad ani nešlo. Vůbec nevím, co tam u videa viděli," štvalo Červenku.

Momentální situace v tabulce je totiž taková, že Zlín je s 27 body poslední a k vyhnutí sestupu potřebuje nutně vyhrát poslední kolo v Jablonci. "Ten zápas musíme zvládnout, i kdybychom tam měli položit na hřišti život," je si vědom trenér Bronislav Červenka.

Aktuální podoba FORTUNA:LIGY. Livesport

Oranžová – Teplice

Hrají Teplice s Hradcem Králové a skončí to 0:1. Pravda, která v tomto ročníku FORTUNA:LIGY platila ve třech případech ze tří. Jak dopadne čtvrtý střet, se dozvíme již o víkendu.

Teplice do něho ale mají o čem přemýšlet. Po dvojutkání s Libercem byli "Skláři" vynášeni do nebes. Mluvilo se o Evropě. Na Stínadlech zavládla euforie. Jenže s Hradcem hráči ve žlutomodrých dresech narazili. "Pořád je šance, i když soupeř je v domácím prostředí hodně nebezpečný, navíc je v euforii," přemítal nad odvetou trenér Zdenko Frťala.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Teplická herní převaha, umocněná vyloučením hostujícího Štěpána Harazima v 74. minutě, k ničemu nevedla. Jako by si domácí fotbalisté nedokázali poradit s rolí mužstva, které musí něco vymyslet a rozhodnout zápas. Ofenziva byla proti organizovaným Votrokům jalová. "Porážka nás nesmírně mrzí. Vstup do zápasu jsme měli výborný, pak se to trochu srovnalo, ale i ve druhé půli jsme byli lepším týmem. Soupeř měl jednu tutovku a pak jsme bohužel obdrželi branku z rychlého protiútoku," kroutil hlavou Frťala.

"Kromě inkasovaného gólu nemám, co bych klukům vytknul. Předvedli jsme fanouškům v posledním domácím zápase kvalitní hru, to byl náš cíl," hledal teplický trenér pozitiva na porážce 0:1.

Zelená – Sparta

Vyhrát a nebo v poslední dvou zápasech uhrát dva body. Tak zněly scénáře, které Spartu před víkendem vedly k titulu. Nakonec si svěřenci Briana Priskeho nechtěli dělat žádné zbytečné starosti a rozhodli už v Mladé Boleslavi.

Výraznou měrou se pod vítězství podepsal Jan Kuchta, který vstřelil čtyři branky a útočil i na pátou, ale proti byl domácí brankář Mikulec či branková konstrukce.

Statistiky Kuchty proti Mladé Boleslavi. Opta by Stats Perform

Čtyři góly v jednom utkání před ním zvládlo pouze deset hráčů a předchůdce David Latafa v rudém dresu stihl dokonce i pět branek, když v sezoně 2015/16 řádil proti Jihlavě. "Mohl jsem Davidův rekord vyrovnat. V kabině mi kluci připomněli, že jsem dneska většinu gólů dosáhl dorážkami v lafatovském stylu. Takové já vždycky dával. Důležité ale je, že jsme hráli přímočarý fotbal a s přehledem rozhodli o titulu," těšilo Kuchtu.

Letenští obhájili mistrovskou trofej po 23 letech. Naposledy Sparta vyhrála dvakrát po sobě v sezonách 1999/00 a 2000/01. V samostatné české lize se to povedlo jí, Plzni a Slavii. Nejdelší sérii drží rudí z let 1996 až 2001, kdy vyhráli ligu pětkrát v řadě.

"Každý titul je jiný. Ten první byl založený na jiných základech než druhý. Sparta ho získala po mnoho letech, nebyla tak jistá, jak bude silná, odolná, jak na tom bude fyzicky. Byl hodně založený na vůli. Druhý rok jsme dokázali, že jsme nejlepší tým, dosáhli jsme ho lepším fotbalem, byli jsme dominantnější. Získali jsme zatím osmdesát šest bodů, což je známka kvality," pochvaloval si Brian Priske.

Rudí cílí ve zbytku sezony na triumf v MOL Cupu proti Plzni a také na zisk 89 bodů, čímž by stanovili nové maximum.