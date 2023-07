Z Atalanty přes Jablonec na východ Čech. Defenzivu Hradce vyztužil Heidenreich

Defenzivu Hradce Králové vyztužil obránce David Heidenreich (23), do východočeského klubu přestoupil z Atalanty, odkud v minulé sezoně hostoval v Jablonci. Votroci se stoperem, který má na kontě tři zápasy v Serii B za Spal, podepsali tříletou smlouvu.

"Byl to pro mne jeden z nejtěžších transferů směrem do klubu za dobu, co jsem tady. Jednání s italskou stranou byla zdlouhavá, ale korektní, bylo cítit, že Atalanta nechtěla o Davida úplně přijít," uvedl sportovní ředitel Votroků Jiří Sabou.

"V mých očích k nám přichází velmi kvalitní obránce, který má řídící schopnosti, výbornou hru hlavou a konstruktivní rozehrávku. Je to bývalý mládežnický reprezentant, navíc stále ještě mladý hráč, který má velké předpoklady, že se bude dále rozvíjet a zlepšovat," dodal.

Heidenreich dosud v české lize posbíral 29 startů a dal jeden gól. V minulé sezoně zasáhl do 20 utkání nejvyšší soutěže, na jaře ale prakticky nehrál. Za Bergamo působil v mládežnických týmech, do A-mužstva se v soutěžním duelu nedostal.

"Poté, co mi skončilo hostování v Jablonci, jsem přemýšlel, co dál. Hradec mě hodně zaujal, ze všech jednání mám opravdu skvělý pocit. Je to sympatický, urputný tým, který si jde za svým cílem. To mě hodně zaujalo. Sám i zvenčí vidím, že kabina je zdravá, jde za úspěchem. Doufám, že společně na předchozí sezony navážeme," prohlásil Heidenreich.