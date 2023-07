Analýza přestupů: Jurásek nebude mít v Benfice s adaptací problém

Další velkou posilu do středu hřiště hlásí anglický Liverpool. Společně s Alexisem Mac Allisterem se fanouškům Reds v nadcházející sezoně představí také Maďar Dominik Szoboszlai (22), za kterého klub do bundesligového Lipska poslal údajně 70 milionů eur. Pražskou Slavii pak opouští talentovaný krajní obránce David Jurásek (22), o jehož služby si řekla Benfica Lisabon. Co na oba přestupy říká datová analytika?

Jeden z nejkreativnějších hráčů světa

Společně s příchodem Kaie Havertze do londýnského Arsenalu se jedná o zatím nejdražší obchod aktuálního přestupového období v Premier League. Szoboszlai se na hřišti proslavil především oku lahodícími střelami z dálky či perfektní schopností zahrávat standardní situace, ovšem pokud se do jeho dovedností ponoříme o něco hlouběji, zdaleka nejlépe ho vystihuje jediné slovo – všestrannost.

Stále teprve 22letý kapitán maďarské reprezentace může nastupovat nejenom na obou křídlech, ale také jako desítka, pravá nebo levá osmička či dokonce na pozici šestky. Ve středu pole tak může zastávat v podstatě jakoukoli pozici a roli. V souvislosti s jeho přestupem do Liverpoolu se jako nejpřirozenější úloha jeví ta, kterou v závěru sezony plnil Jordan Henderson.

V takovém případě bychom Szoboszlaie viděli rotovat v pozicích uvnitř pravého meziprostoru a na křídle, kde by si neustále měnil místo s Mohamedem Salahem a Trentem Alexanderem Arnoldem, čímž by ideálně využil své technické vlohy a přidanou hodnotu ve finální fázi. Společně s obrovskou rychlostí se mezi jeho silné stránky řadí kontrola míče, široký rozsah kreativních přihrávek nebo kopací technika, ať už se jedná o zakončení, centry nebo už zmíněné standardní situace.

Jak velkým přínosem pro hru Lipska byl, ukazují i pokročilé datové modely. V metrice, která sleduje všechny přihrávky hráče a to, do jak velké míry zvyšují šanci týmu na vstřelení branky, Szoboszlai výrazněji zaostával pouze za svým (nyní už bývalým) spoluhráčem Danim Olmem. V poslední třetině hřiště během sezony zahrál celkem 21 druhů pasů, čímž se v tomto ohledu zařadil mezi ty nejkreativnější hráče světa.

I když tedy svými centry ze hry i standardních situací tvoří velmi nebezpečné brankové příležitosti, rozhodně to není pouze o nich. Ve svém repertoáru má také velké množství diagonálních i kolmých pasů z meziprostorů a centrálního území v blízkosti soupeřova vápna a zároveň umí díky svému přehledu rychle a přesně přenést hru z jakékoli pozice na hřišti. Právě přenášení hry na slabou stranu bylo velkou zbraní Liverpoolu v letech 2018-2020 a se Szoboszlaiovým příchodem by se znovu mohlo stát jednou z jeho deviz.

Maďarova vynikající kopací technika se projevuje i při zakončení. Německá Bundesliga, rakouská Bundesliga, Liga mistrů nebo kvalifikace na světový šampionát – tam všude Szoboszlai vstřelil víc gólů, než kolik mu přisuzovala hodnota očekávaných branek. Řeč je přitom o průkazném vzorku 10 tisíc odehraných minut.

Navíc existují také dovednosti, které událostní data nezaznamenají. Čímž se oklikou vrací v úvodu zmíněná všestrannost. Szoboszlai neustále skenuje prostor kolem sebe a při hře bez míče je schopen rychle vyhodnotit, co přesně se v tu chvíli na hřišti odehrává a jak by měl na nastalou situaci reagovat. Nehraje podle zažité šablony, ale má nepopiratelný talent přečíst soupeře a adaptovat se na jeho hru. Což je něco, s čímž se hráč musí narodit.

Český bek by měl ladit díky své útočné nátuře

Současné pořádky na přestupovém trhu jsou neúprosné. Ofenzivně laděných krajních beků s potenciálem budoucího zpeněžení je na něm akutní nedostatek, a jakmile se někdo takový objeví, okamžitě se o něj strhne obrovská bitva. A přesně to byl Juráskův případ. Slavit nakonec může skautingové oddělení Benfiky Lisabon, kam se mladý Čech stěhuje s cenovkou 14 milionů eur.

Na pozici levého beka v uplynulé sezoně operoval Alejandro Grimaldo, toho času už hráč Bayeru Leverkusen, jakožto nejvytíženější muž z pole a jedna ze stěžejních postav titulového tažení i postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů. Pokud ale mimo top 5 nejlepších světových soutěží existuje hráč, který dokáže Španěla nahradit, je to právě český reprezentant. Přednost před Milosem Kerkezem z Alkmaaru totiž dostal zcela po právu.

Co na Juráskovi nelze přehlédnout, je jeho obrovská rychlost v kombinaci s málo vídanými fyzickými parametry podpořenými proslulou slávistickou kondicí jejích hráčů. Ačkoli je mu stále teprve 22 let, silově na své pozici vyčníval v jedné z fyzicky nejnáročnějších fotbalových lig světa. V obou atributech má tak vysokou kvalitu, že by ani v současné chvíli zřejmě neměl problém rychle se adaptovat na jakoukoli evropskou soutěž, a to včetně anglické Premier League.

Mezi hráči, kteří v uplynulé sezoně FORTUNA:LIGY nastoupili k alespoň 1000 minutám hry, si udržoval nejvyšší procentuální úspěšnost ve hře hlavou a navrch třetí nejvyšší v soubojích na zemi. Svému týmu získával velké množství míčů, a to především aktivním vystupováním, v němž měl navíc úspěšnost 83 %. Svého soupeře tedy odzbrojil ve čtyřech z pěti případů.

Jeho dynamika a dobré vedení míče se projevily v metrice, která sleduje, do jaké míry hráčovy náběhy s míčem posouvají tým do výhodnějších pozic pro vstřelení branky. Žádný jiný bek nebyl v zavážení míče do útočné třetiny platný do tak velké míry, jako on. Navíc představoval pro branku soupeře neustálé ohrožení.

Jeho silnou stránkou jsou především centry, ať už se jedná o ty vysoké, nízké, ze strany nebo z hloubky. Ačkoli se k zahrávání standardních situací dostával spíše sporadicky, posílal do vápna obrovský objem míčů. Za zápas jich zaznamenal průměrně sedm, což byl druhý nejlepší výsledek. Nikoli na pozici krajního obránce, ale napříč celou soutěží... Díky své skvělé finální přihrávce si nakonec připsal v lize osm gólových asistencí.

V tak ofenzivně laděném a dominantním týmu, jakým Benfica v domácí soutěži je, by měl Jurásek svoji kreativitu okamžitě využít, přičemž by se měl stejně rychle adaptovat i v dalších aspektech své hry. Tým trenéra Rogera Schmidta přivedl do svých řad fotbalistu s obrovským potenciálem. A to jak herním, tak i z hlediska zisku z případného budoucího prodeje.