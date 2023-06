Dostávali vysoký plat, ale nehráli: Hazard, Mariano a Jones si hledají nová angažmá

Livesport

Po sezoně 2022/23 je jasné, že řada známých hráčů, kteří se ve svých předchozích působištích nedokázali prosadit a jejichž kariéra nabrala velmi špatný směr, si budou hledat nová angažmá. O které fotbalisty se jedná?

Dominikánský útočník vyhrál s Realem Madrid více trofejí, než nastřílel gólů. Celkově byl součástí týmu, který zvedl nad hlavu třináct trofejí, včetně tří vítězství v La Lize a dvou v Lize mistrů. Během této doby dokázal v dresu Realu nastřílet pouze 12 branek, což je daleko menší počet, než se od něj očekávalo.

Do klubu přišel ještě jako dorostenec. Postupně se propracoval do "A" týmu a v sezoně 2016/17 byl jeho pevnou součástí. Kvůli malému hernímu vytížení odešel do Lyonu, kde zazářil 18 ligovými góly, a vrátil se zpět, jenže se nedokázal prosadit. Nejvíce toho v Madridu odehrál v sezoně 2020/21, kdy nastoupil do 22 zápasů, ve kterých vstřelil však pouze jeden gól.

Nejpamátnějším momentem pro fanoušky Realu navždy zůstane, když přišel v prodloužení do zápasu s Barcelonou a okamžitě vstřelil gól na 2:0. V současné chvíli je nepravděpodobnější Marianův odchod do Saúdské Arábie.

Mariano Díaz toho v Realu moc nenahrál. Livesport

Mariano se narodil ve Španělsku, ale díky své matce mohl reprezentovat Dominikánskou republiku. Nastoupil za ni však pouze jednou a vstřelil gól proti Haiti. Již 29letý útočník odchází ze Santiago Bernabéu po vypršení smlouvy zadarmo.

Samotný hráč byl dlouho přebytečným a mnohokrát ho Real Madrid chtěl prodat, ale Mariano několikrát odmítl odejít. Jako by mu vyhovovalo dostávat pět milionů eur ročně a v podstatě nic nedělat.

V roce 2011 ho jako velký talent přivedl do Manchesteru United legendární Sir Alex Ferguson. Označil ho za hráče s obrovským potenciálem stát se lídrem týmu, ale jeho odkaz bude pro mnoho fanoušků zcela jiný. Především kvůli zdravotním problémům, které výrazně ovlivnily jeho působení na hřišti.

Ty začaly už v sezoně 2012/13, kdy měl Jones nejprve problémy se zády a poté podstoupil operaci kolena. V červenci 2015 podepsal novou čtyřletou smlouvu a v únoru 2019 se opakoval ten samý scénář, nad čímž už mnozí opravdu nevěřícně kroutili hlavou.

Phil Jones stihl za United odehrát 229 utkání. Livesport

Od začátku sezony 2019/20 do konce té nedávno skončené nastoupil jen do 13 zápasů, v této sezoně nehrál vůbec. Naposledy se na hřišti objevil 2. května 2022 proti Brentfordu, a to také na pouhých šestnáct minut. Celý zápas odehrál naposledy v lednu 2022 proti Wolves.

O lepší kariéru stopera připravily velké zdravotní problémy. Přesto v letech 2011 až 2018 odehrál za anglickou reprezentaci úctyhodných 27 zápasů. Dostal se do nominace na Euro 2012, mistrovství světa 2014 a dokonce i na mistrovství světa 2018.

Phil Jones měl velké množství zranění. Livesport

Pro velký fotbal si ho vychovalo Gremio, kde si ho následně všimla Barcelona, jenže jeho kariéra nenabrala správný směr. Na Camp Nou rozhodně nemohli být spokojeni, že za Arthura zaplatili téměř 40 milionů eur. Brazilec se nestal takovou oporou, jakou si vedení klubu představovalo, a nic se na tom nezměnilo ani po jeho přestupu do Juventusu.

Arthur zamířil v poslední den loňského letního přestupového období na roční hostování s opcí do Liverpoolu, což dopadlo katastrofálně. Za celý rok odehrál pouze jeden jediný zápas, a i tehdy byl na hřišti jen třináct minut při prohře 1:4 s Neapolí.

Měl problémy s kondicí i se zraněními, přičemž vše začalo v Juventusu. Arthurova budoucnost zůstává velmi nejasná, protože o něj už nestojí ani turínský celek.

Arthurovo hostování v Liverpoolu ovlivnila řada zranění. Livesport

Ideální přestup, který dával velký smysl. Real Madrid získal jednoho z nejlepších hráčů světa, ale zranění zcela zničila pověst belgického génia, který nyní zvažuje konec kariéry. Během čtyř let toho více promarodil, než kolik toho odehrál, a rok před koncem smlouvy se nakonec s Realem Madrid dohodl na jejím předčasném ukončení.

Vše začalo v listopadu 2019, když se poprvé zranil v utkání proti PSG, a pak už se to jen všechno nabalovalo. Šlo především o kotník, ale měl problémy i s kolenem, se kterým musel na operaci. Počet Hazardových zranění se už asi ani nedá spočítat. Několikrát se stalo, že se zranil hned po návratu. Přestože byl v týmu, odehrál za čtyři roky pouze 54 ligových zápasů, přičemž do nich většinou vstupoval z pozice střídajícího hráče.

Hazard toho za Real moc neodehrál. Livesport

Celkem vstřelil za Real Madrid jen sedm gólů a paradoxně si ani jednou nezahrál El Clásico, přitom se jich za tu dobu odehrálo spousta. Belgičan má ve své sbírce šest velkých trofejí, včetně dvou vítězství v La Lize nebo jednoho úspěchu v Lize mistrů.