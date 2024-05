Vyškov si na Žižkov přijel pro porážku a na Duklu ztrácí čtyři body. Sigma B opět vyhrála

Oslabený Vyškov prohrál ve v 26. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na hřišti nováčka Žižkova 2:3 a na vedoucí Duklu ztrácí čtyři zápasy před koncem čtyři body. Olomoucký B-tým zdolal ve formě hrající Táborsko 1:0 a vystřídal ho na třetím místě tabulky. Hanáci neprohráli osmé kolo za sebou a z toho posedmé vyhráli, doma naplno bodovali popáté v řadě.

Rozhodující akci utkání měl na svědomí Matěj Mikulenka, jenž se v 58. minutě odhodlal k individuálnímu průniku středem hřiště. Hanáci tak vystřídali svého soupeře, který jim nadělil v úvodním vzájemném střetnutí sezony šest branek, na třetí příčce tabulky. Do baráže by však za současné konstelace stále mířili Jihočeši, jelikož posun domácích do nejvyšší soutěže je vyloučený.

Souboj týmů z opačných pólů tabulky nabídl dva povedené signály domácích při zahrávání rohů. Nejprve se poprvé v sezoně trefil David Klusák a ve 33. minutě balon na zadní tyči uklízel do odkryté sítě Augusto Batioja. Moravané sice na každou z branek odpověděli, necelou půlhodinu však museli dohrávat v oslabení po vyloučení Raimondse Krollise za nafilmovaný pád. To se jim stalo osudné v závěru, kdy rozhodl Jiří Sodoma.