Chytil se s Jurečkou přetahuje o post nejlepšího kanonýra, teď chce dobýt Letnou

Mojmír Chytil (25) přispěl efektním gólem patičkou k vysokému vítězství fotbalistů Slavie nad Ostravou 5:0 v úvodu nadstavbové části první ligy. Reprezentant útočník proti Baníku skóroval hned dvakrát a v tabulce kanonýrů s 15 brankami ztrácí pouze jednu trefu na vedoucího Václava Jurečku, svého spoluhráče. Odchovanec Olomouce věří, že sešívaní našli střeleckou formu v pravý čas. Ve druhém kole nadstavby hodlá Chytil dobýt Letnou v derby proti Spartě.

Vstup do nadstavbové části se slávistům povedl náramně. Po kanonádě do sítě Baníku ztrácejí bod na vedoucí Spartu, která má ovšem nedělní utkání na Slovácku k dobru. "Vždy to může být o něco lepší, s předvedeným výkonem a střeleckou formou jsme ale nadmíru spokojení," uvedl Chytil pro klubovou televizi.

Připsal si 14. a 15. branku v ligové sezoně. Blýskl se především svou první trefou patičkou ve 48. minutě, kdy zvýšil na 2:0. "Igoh (Ogbu) mě při standardce trošku přišlápl, takže jsem tam spíš kulhal. Když na mě letěl míč, snažil jsem se ho hlavně nějak šikovně tečovat do protipohybu gólmana, což se mi naštěstí povedlo," popsal.

Chytilovy statistiky proti Baníku. Opta by Stats Perform / Profimedia

Čelo tabulky kanonýrů stále patří Jurečkovi, který se proti Baníku také jednou trefil. Chytil na něj ztrácí jediný gól. "V kabině to vůbec není téma, oba se snažíme pomoct hlavně týmu. Samozřejmě jsme ale rádi, že se nám oběma daří, znovu jsme formu potvrdili," uvedl Chytil. Ocenil také to, že jeho tým po pěti zápasech udržel čisté konto: "Za nulu jsme moc rádi, obraně i Jindrovi Staňkovi určitě pomůže. Snad jich bude do konce ligy co nejvíc."

Hned 11 z 15 gólů v ligové sezoně si schoval do domácího Edenu. "Jsem za to moc rád. Věřím, že se mi v následujících zápasech začne střelecky více dařit i venku. Příští týden na Letné pro to bude ideální příležitost," podotkl Chytil.

Boj o korunu pro krále střelců je mimořádně vyrovnaný. Opta by Stats Peform / Profimedia

Jeho pohotové reakce ve vápně ocenil i kouč Jindřich Trpišovský. "Mám trošku strach, aby nám trenér hokejové reprezentace nevzal Mojmu pro práci na brankovišti. Má ji skvělou, na tréninku mu někdy z legrace říkáme Voženílek (hokejista Třince Daniel). Možná ho na mistrovství světa vezmou, má nepředvídatelné odrazy," uvedl trenér s úsměvem na tiskové konferenci.

Chytil věří, že se Slavia asi nemohla lépe naladit na klíčové derby na Spartě. "Vysoká výhra nám určitě zvedne sebevědomí. Veškeré soustředění nyní směřuje na dobytí Letné," dodal vážný adept na nominaci na letní Euro v Německu.