Messi zažil v MLS rekordní poločas, podepsal se pod šest gólů i premiérový hattrick Suáreze

Lionel Messi (36) prožívá neuvěřitelný start do nové sezony. Hvězdný Argentinec stihl v zámoří během 11 zápasů zaznamenat 12 branek a 11 asistencí, výraznou část z toho přitom zvládl v utkání MLS s New York Red Bulls (6:2). Kapitánovi Interu Miami stačil na gól a pět přesných přihrávek druhý poločas, což je samo o sobě unikum. Podpis pod šesti zásahy, z nichž tři nasázel jeho parťák Luis Suárez (37), z něj navíc udělal rekordmana Major League Soccer.

Miami první poločas na trávníku domácího Chase Stadium nezvládlo podle představ a do kabin se tak Messi a spol. ubírali s jednobrankovým mankem. Jenže druhá půle byla úplně o něčem jiném. Hned ve 48. minutě bylo zásluhou Matiase Rojase srovnáno, načež sám argentinský mistr světa poslal Inter do vedení.

"Další důležitá domácí výhra, abychom mohli pokračovat v naší dobré sérii," napsal Messi na instagram. Bývalý spoluhráč z Barcelony Suárez nedával najevo, že by byl jeho výkonem zaskočený. "To, co jsme dneska viděli, asi mnoho lidí překvapí, protože to ve fotbale normálně nevídáme. Ale mě jako spoluhráče, a protože ho dobře znám, něco takového nepřekvapilo," řekl. "Leo nám to všem hodně usnadňuje," dodal.

Asistenci si Messi následně připsal i u druhé branky paraguayského křídelníka, jenž přišel na hřiště až po poločasové přestávce. Průběžné vedení 3:1 ve zbytku utkání navýšil premiérovým hattrickem v zámoří Suárez – všechny branky přitom nesly rekordní podpis Lionela Messiho.

Bývalý hráč Barcelony či PSG se jako první fotbalista v historii MLS podílel na šesti brankách v jednom zápase, přičemž unikátní je i počet jeho pěti přihrávek na gól.

Rekordní Messiho večer si užil i Martino. "Možná se to může zdát jako nadbytečné, ale vždycky tvoří historii. Pokud něco chybělo, bylo to přesně tohle - podílet se na šesti gólech," řekl argentinský kouč.

Kosmetickou úpravu skóre učinil v úplném závěru za hosty Emil Forsberg, který přišel do USA v zimě po 10 sezonách v Lipsku. Švédský ofenzivní univerzál stihl v novém prostředí během devíti zápasů vstřelit už čtyři branky, zatímco další čtyři připravil pro své spoluhráče.

Messiho galapředstavení v sobotu proti Red Bulls sledovalo na domácím stadionu 21.500 diváků. Se Suárezem se hvězdný Argentinec dělí s deseti trefami o vedení v tabulce střelců.

