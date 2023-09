Atlético poprvé v sezoně prohrálo, Valencie našla recept po devíti letech. Barcelona slaví

Hráči Valencie slaví jeden ze tří gólů do sítě Atlétika.

Valencie zvítězila v rámci 5. kola La Ligy doma nad Atlétikem Madrid vysoko 3:0. Hvězdou utkání se stal 23letý Hugo Duro, jenž ještě v prvním dějství stihl vsítit dvě branky. Domácí tak poprvé od roku 2014 přehráli Los Colchoneros, kteří kvůli tomu premiérově v aktuálním ročníku odešli ze zápasu bez bodů. Stejným výsledkem Bilbao přehrálo Cádiz, čímž prodloužilo sérii neporazitelnosti na čtyři utkání v řadě.

Dobrou pozici pro skórování měl ve 24. minutě Guruzeta, který si naběhl na centr z přímého kopu z pravé části hřiště. Svou hlavičku ale nasměroval přímo do náruče brankáře hostů. Ještě blíž gólu byl o čtyři minuty později Sancet. Po centru zleva totiž hlavičkoval nikým nehlídaný do břevna. Baskové nadále utahovali šrouby. Álex Berenguer napřáhl po půlhodině hry k jedovaté střele a ta jen těsně prosvištěla vedle tyče. Krátce před pauzou pak brankovou konstrukci znovu orazítkoval Sancet.

Domácí fotbalisté navázali po poločase na svoji aktivitu a v 58. minutě se mohli radovat, to by ale nadvakrát nesměli zblízka selhat. Nejprve totiž předvedl senzační instinktivní zákrok Ledesma a hned následující dorážku odvážně zblokoval jeden ze skluzujících obránců. Sladkou odměnu si tak Baskové vychutnali až v 66. minutě.

Guruzeta si naběhl na dlouhý centr a hlavičkou na zadní tyči potrestal Ledesmův špatný výběh. Hned za dvě minuty se k odraženému míči ve vápně dostal Villalibre a rovněž hlavou přidal druhý gól. Úplnou tečku za utkáním pak v nastavení třetí trefou napsal Iňaki Williams.

Zápas nabídl skvělý start, když domácí Duro po tečované přihrávce Sergiho Canose v páté minutě zblízka zavěsil nechytatelně pod břevno. Aktivní výkon Valencie pokračoval i poté, v krátkém sledu ale Christhian Mosquera z dobré pozice hlavičkoval mimo a ránu Canose doprostřed kryl Jan Oblak. Ve 34. minutě bylo na stadionu Mestalla znovu veselo, v hlavní roli byl opět Duro, který po vyvezení Frana Péreze obešel dva obránce a připsal si třetí zásah v letošním ročníku. Hosté pak před pauzou navíc ztratili kvůli zranění Thomase Lemara.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Trenér Simeone reagoval na manko v poločasové pauze hned dvojím střídáním a mělo téměř okamžitý účinek. Moratova hlavička však na bližší tyči neprošla přes pozorného brankáře Valencie. Neproměněná šance ho mohla o to víc mrzet, neboť o pár chvil později napřáhl zpoza vápna po výborné individuální akci Guerra a ranou do pravé šibenice donutil Oblaka potřetí kapitulovat. Domácí pak podržel Giorgi Mamardašvili, nebýt jeho zákroku, rána Ángela Correy by zapadla přesně pod břevno.

Na šance skoupý duel nabídl výbuch emocí až v 69. minutě, kdy zvedal ruce nad hlavu domácí Jonathan Bamba. Bývalému hráči Lille však vzápětí úsměv z tváře sebral videorozhodčí. Ten totiž odhalil, že míč v inkriminovaném momentu brankovou čáru nepřešel. Rozhodnutí tak vzešlo až z kopačky horkokrevného Vedata Muriqiho, jenž prožil reprezentační sraz jako na horské dráze, když nejprve dvěma góly zazářil proti Švýcarsku, ale následně byl v duelu s Rumunskem už před přestávkou vyloučen.

Jindy nepříjemný soupeř dokázal vzdorovat favoritovi zápasu jen 25 minut. Právě v tomto čase totiž ozdobil svou premiéru v základní sestavě Katalánců v létě příchozí Joao Félix. Na portugalského mladíka navíc o chvíli později navázal i matador Robert Lewandowski, jehož branka dodala Xaviho svěřencům potřebný klid. Po změně stran přidali Blaugranas další dvě trefy a i díky preciznímu výkonu obranných řad mohli fanoušci na Estadio Olímpico slavit výhru s čistým kontem i ve druhém domácím zápase.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Tabulka La Ligy