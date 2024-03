Chtěl bych zůstat v Barceloně, přeje si Cancelo. Smlouvu má ale do roku 2027 v Manchesteru City

Chtěl bych zůstat v Barceloně, přeje si Cancelo. Smlouvu má ale do roku 2027 v Manchesteru City

Cancelo by rád zůstal v Barceloně.

Barcelona si před uzavřením letního přestupového okna vypůjčila Joaa Cancela (29), jehož budoucnost však zůstává nejasná, protože smlouva kmenového hráče Manchesteru City neobsahuje opci. Portugalský reprezentant nicméně věří, že v Katalánsku zůstane.

Zkušený obránce po nevydařeném půlročním hostování v Bayernu Mnichov zamířil v létě do Barcelony, kde nastupuje pravidelně v základní sestavě. Zatím však není jasné, kam povedou Cancelovy další kroky, protože ve smlouvě s jeho kmenovým týmem není opce.

"Ještě nevím, jak bude vypadat moje budoucnost, ale chci zůstat v Barce," nechal se slyšet Cancelo, jenž má s Manchesterem City kontrakt do roku 2027, pro italský deník Gazzetta dello Sport.

Citizens s Cancelem zřejmě nepočítají, čemuž napovídá i skutečnost, že mělo dojít k narušení jeho vztahu s manažerem Pepem Guardiolou. Média dokonce informovala, že mezi nimi došlo ke sporu, to však portugalský bek dementoval. "V posledních zápasech jsem se necítil pro tým důležitý. Promluvil jsem si s trenérem, on to pochopil a rozhodli jsme se, že pro mě bude nejlepší odejít," vysvětlil situaci Cancelo během svého působení v Bayernu.

Podle španělských médií chtějí Blaugranas nastalé situace využít a věří, že se dohodnou na přestupu portugalského beka. Na jednání však dosud nedošlo a záležet pravděpodobně bude i na tom, kdo nahradí Xaviho, jenž po sezoně opustí lavičku katalánského velkoklubu.