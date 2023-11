Disciplinovaný brazilský talent Endrick: Nerad chodím na večírky, dávám přednost času s rodinou

Stále je mu teprve 17 let, jeho odpovědi ale budí dojem, že se jedná o ostříleného hráče. Endrick, který aktuálně nastupuje ve své rodné zemi za Palmeiras a v létě se připojí k Realu Madrid, v rozhovoru pro TNT Sports prohlásil, že si je moc dobře vědom toho, jaké lákadla a nástrahy na něj v budoucnu čekají.

V prosinci loňského roku si brazilského mladíka pojistil Real Madrid, když za něj do Palmeiras poslal zhruba 72 milionů eur (asi 1,7 miliardy korun). Během této doby se Endrickova popularita výrazně zvýšila, nikoliv však jeho ego.

Pokud byste si mysleli, že jde o teenagera, který si chce užívat život plnými doušky, byli byste na omylu. Endrick v tomto pohledu působí až trochu "nebrazilsky". "Abych řekl pravdu, nerad chodím ven, na večírky. Dávám přednost restauracím a času s rodinou. Nechci vědět, kolik budu vydělávat, jaká čísla budou napsaná na smlouvách. Chci prostě hrát fotbal," prohlásil Endrick v rozohovoru pro TNT Sports.

Endrick je velmi produktivní i v mladém věku. Livesport

"Samozřejmě jsou věci, které musíte vědět, ale pro mě nejsou důležité. Vím, že určité věci mohou mladému člověku zamotat hlavu, ale díky Bohu jsem profesionál už od mládí a dokážu tomu čelit," říká s klidem Endrick.

Brazilský útočník, jenž si už vysloužil také první pozvánku do národního týmu, si je zároveň vědom toho, že ho v cestě za úspěchem čeká řada nástrah. "Viděl jsem, že se fotbalistům dějí věci, které by se dít neměly. Musím se učit od ostatních," poznamenal talentovaný Brazilec.

Bez kontroverzí

"Moc nemluvím, nerad se zaplétám do kontroverzí nebo dělám věci, které mohou poškodit mou image. Jsem rád nablízku lidem, které miluji a kteří mají rádi mě," nechal se slyšet Endrick, který už nyní působí jako velký profesionál.

"Děkuji Bohu za to, že mám takovou mentalitu, jinak bych byl už dávno ztracený, nebudu vám lhát. Byl jsem prodán do Realu Madrid a hraji za největší klub v Brazílii, to jsou všechny ingredience pro to, aby se mladý člověk ztratil. Já ne," uzavřel Endrick, jenž v posledních čtyřech zápasech za Palmeiras nastřílel totožný počet gólů.