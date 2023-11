Brazilská reprezentace poprvé vyzkouší Endricka, nejmladšího hráče od doby Ronalda

Sedmnáctiletý útočník Endrick dostal premiérovou pozvánku do brazilské fotbalové reprezentace. V týmu pětinásobných mistrů světa může talentovaný hráč Palmeiras a budoucí posila Realu Madrid debutovat 16. listopadu v utkání kvalifikace mistrovství světa proti Kolumbii, nebo o pět dní později v zápase s úřadujícími světovými šampiony Argentinci. Nominaci oznámil prozatímní trenér Fernando Diniz.

Endrick se stal nejmladším hráčem brazilské reprezentace od roku 1993, kdy se v mužstvu objevil poprvé Ronaldo, pozdější dvojnásobný mistr světa a trojnásobný vítěz ankety FIFA o nejlepšího světového fotbalistu.

"Je to hráč, který má velký potenciál. Uvidíme, jestli se mu povede ho potvrdit," řekl Diniz na tiskové konferenci o Endrickovi. "Ta nominace neznamená, že je pod tlakem. Je to ocenění a pohled do budoucnosti, co může z tohohle kluka být. Kluk, co se narodil v roce 2006, musí upoutat mou pozornost, když předvádí to, co předvádí. Momentálně září, hraje v Brazílii proti výborným týmům a dokáže se prosadit," uvedl brazilský kouč.

Endricka si už loni v prosince pojistil Real Madrid, který s ním podepsal pětiletou smlouvu platnou od léta příštího roku. Podle médií za něj Palmeiras inkasuje 72 milionů eur (asi 1,7 miliardy korun). V jeho prvním mužstvu debutoval loni v říjnu. Dosud za Palmeiras odehrál 45 zápasů a dal 13 gólů.