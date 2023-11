Střílí góly v Brazílii, ale patří Realu. Sedmnáctiletý Endrick má být novou hvězdou La Ligy

Rok co rok Brazílie produkuje nekonečné množství talentů. Čas od času se ale objeví někdo, kdo ostatní převyšuje. Zázračné dítě, ze kterého může vyrůst mimořádný fotbalista. Za jedno takové je momentálně považován Endrick (17), na nějž se jezdí dívat skauti od útlého věku. Ofenzivní šikula v současné chvíli obléká dres Palmeiras, už brzy ho však vymění za ten Realu Madrid. Na budoucí hvězdné spoluhráče si může začít zvykat už při reprezentační přestávce, na níž dorazí jako nejmladší Kanárek od roku 1993, kdy byl povolán legendární Ronaldo.

V posledních měsících sice nezářil, ale v posledních dnech našel ztracenou formu. Talentovaný Endrick dokázal dvěma nádhernými góly proti Botafogu vrátit Palmeiras do boje o titul a všem dokázal, že se Real Madrid v jeho osobě nespletl.

V pouhých 17 letech vzal na svá bedra odpovědnost úřadujícího mistra. Nejenže mu to nevadilo, přímo o to usiloval a ukázal, že jeho schopnosti jsou předurčeny k velkým věcem. Jde krok za krokem a dává jasně najevo, že se o jeho umění nemůže pochybovat.

Je rychlý, má osvalené tělo a silné nohy, díky čemuž ustojí spoustu soubojů. Navíc ho poslouchá balon. Při svých 171 centimetrech ale není nejvyšší, však i Ronaldo měl o 11 čísel více.

To ale nemění nic na tom, že už ukázal, čeho je schopen. Až se v létě připojí k Realu Madrid, nemusí mít strach.

Když udržel svůj tým v boji o titul, nabral potřebné sebevědomí. Vstřelil už sedm gólů, což je v jeho letech a ve 24 zápasech slušné. "Rád takhle hraju. Můj otec, kamarádi i agent říkají, že se objevuji ve chvílích, kdy je to v zápase nejtěžší," vyprávěl Endrick v rozhovoru pro brazilskou televizní stanici Rede Globo. "Naši fanoušci nás přišli podpořit a já budu bojovat každou vteřinu. Doufám, že vyhraji druhý ligový titul," dodal.

Španělský gigant ví, že za 72 milionů eur (asi 1,7 miliardy korun) získal obří naději. Jak ale Bílý balet několikrát ukázal, nepořídil si okamžitý přínos. Šlo o investici, která se vrátí až časem. Tuhle brazilskou cestu mají v hlavním městě ostatně vyzkoušenou – dokonalým příkladem jsou Vinicius či Rodrygo. Velké částky utratil královský klub i za Camavingu, Tchouméniho či Bellinghama, kteří před sebou mají obrovskou budoucnost.

I proto je Endrick pod neustálým dohledem. Real Madrid je s ním v kontaktu a jako první ho uklidňoval, když se začalo spekulovat, že částka za jeho přestup je přemrštěná. Zástupci Los Blancos podle španělských médií často cestovali do Sao Paula, aby sledovali Endrickovy pokroky a kontrolovali, zda jde vše podle plánu.

A taky, že jo. Už nyní má Endrick před sebou další vzácný moment – v pouhých 17 letech byl povolán do brazilského národního týmu. Od Ronalda, který se do nominace poprvé dostal v roce 1993, je nejmladší.

"Je to hráč, který má velký potenciál. Uvidíme, jestli se mu povede ho potvrdit," řekl kouč národního týmu Diniz. "Nominace neznamená, že je pod tlakem. Je to ocenění a pohled do budoucnosti, co může z tohohle kluka být. Kluk, co se narodil v roce 2006, musí upoutat mou pozornost, když předvádí to, co předvádí. Momentálně září, hraje v Brazílii proti výborným týmům a dokáže se prosadit," dodal.

Endrickovi se věští obrovská budoucnost, na samotný vrchol však musí ujít ještě hodně dlouhou cestu. První kroky má za sebou, ty další začně dělat už zanedlouho na starém kontinentu.