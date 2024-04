Portsmouth se po 12 letech dočkal. Někdejší stálice Premier League slaví postup do druhé ligy

Nadcházející ročník League Championship se bude týkat i Portsmouthu. Někdejší stálici Premier League a vítězi FA Cupu dala jistotu postupu úterní výhra nad Barnsley (3:2). Pompey se do druhého nejvyššího patra anglického fotbalu vrací poprvé od sezony 2011/12.

Portsmouth mezi lety 2003 až 2010 působil mezi anglickou elitou, v sezoně 2007/08 dokonce opanoval FA Cup a následně se představil v Poháru UEFA, vysoko nastavenou laťku však neudržel. Jihoanglický klub doplatil na finanční potíže a v ročníku 2009/10 sestoupil, čímž započal strmý pád.

Pompey se v sezoně 2010/11 ve druhé lize udrželi, následovaly však další odchody a sestup do League One, po pouhém roce museli dokonce fanoušci skousnout sešup do čtvrté nejvyšší soutěže. Portsmouth hrál League Two až do ročníku 2016/17, v němž jako mistr postoupil o patro výše a po řadě marných pokusů o další vzestup se nyní vrací do League Championship.

Vítězství 3:2 nad Barnsley a s ním spojenou jistotu kýženého postupu si fanoušci náležitě vychutnali, většina z nich slavila na trávníku ve Fratton Parku přímo s hráči. Portsmouth má dvě kola před koncem v čele tabulky osmibodový náskok před Derby County, které bude o druhé přímé postupové místo bojovat s další anglickou stálicí Boltonem Wanderers a Peterborough United.