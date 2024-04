Našel Liverpool nového Kloppa? Slot není tak prověřený, ale prezentuje se podobně

Je rozhodnuto, Liverpool našel náhradu za trenéra Jürgena Kloppa (56). Vybrat správného kandidáta po úspěšném kouči, který zanechává kádr v procesu částečné přestavby, nebyl jednoduchý úkol. Volba sportovního vedení Reds nakonec padla na současného lodivoda Feyenoordu Arneho Slota (45), před nímž stojí obrovská výzva.

Klopp vrátil Liverpoolu reputaci klubu, se kterým se musí počítat ve všech soutěžích. Za devět let u kormidla získal osm trofejí včetně anglického titulu a vítězství v Lize mistrů. Na domácí triumf přitom fanoušci Reds čekali dlouhých 30 let. Němec tak potvrdil pověst kvalitního trenéra, se kterou do města na řece Mersey přicházel. S podobným renomé se po sezoně přestěhuje do města Beatles také Arne Slot.

Fanoušci, kteří se orientují jen v nejsledovanějších ligách světa, možná jméno Arneho Slota zaregistrovali poprvé. Na rozdíl od Kloppa totiž zatím nemá takovou reputaci. Zatímco německý kouč přicházel jako dvojnásobný mistr Bundesligy s Dortmundem, který dovedl i do finále Ligy mistrů, Slot zatím sbíral trofeje "jen" v Nizozemsku. Jinak jsou si ale oba velmi podobní.

Klidný hráč s dobrou technikou

Slotova hráčská kariéra je s Kloppovou srovnatelná. Nizozemec prožil její první část ve Zwolle, kde nastupoval jako ofenzivní záložník. V roce 2002 postoupil do Eredivisie a vysloužil si angažmá v NAC Breda. Tam odehrál pět let, než přestoupil do Sparty Rotterdam. Na závěr kariéry se pak vrátil do Zwolle, se kterým ještě jednou prožil postup do nejvyšší nizozemské soutěže.

Jako fotbalista tedy díru do světa neudělal. Bývalí spoluhráči ho vnímali jako klidného, přemýšlivého člověka, který při zápasech nepodléhal emocím. Jeho herními přednostmi byla technika a přehled, ale postrádal atletičnost a lepší fyzickou zdatnost. V závěrečných letech kariéry už více připomínal hrajícího trenéra, a tak nebylo překvapením, že se ihned po ukončení hráčské dráhy v roce 2013 pustil do trénování mládeže ve Zwolle.

O rok později se stal asistentem Henka de Jonga a následně i Marcela Keizera v Cambuuru. V říjnu 2016 byl jmenován dočasným koučem, ale jeho výsledky byly natolik uspokojivé, že mu byl po polovině sezony oficiálně udělen post hlavního trenéra. Cambuur vytáhl ze 14. místa až na třetí a jen těsně mu unikl postup přes play off do Eredivisie. O ještě větší překvapení se postaral v domácím poháru, kde s druholigovým týmem vyřadil Ajax a došel s ním až do semifinále.

Už to byly náznaky, že se v Nizozemsku rodí další trenérská hvězda. Ta už ale v následujících sezonách nezářila na lavičce Cambuuru, nýbrž v Alkmaaru. Do AZ přišel Slot jako asistent Johna van der Broma, kterého od ročníku 2019/2020 nahradil jako hlavní trenér. S týmem hrál atraktivní útočný fotbal a dokázal porážet silnější soupeře jako PSV Eindhoven, Feyenoord nebo Ajax. Sezona kvůli pandemii covidu mistra nepoznala, Alkmaar byl přitom v tu dobu na druhém místě jen o skóre za Ajaxem.

Slotovy úspěchy zaujaly pozornost Feyenoordu, který s ním během sezony 2020/2021 zahájil jednání. V prosinci jej kvůli tomu propustili z AZ a jen o 10 dní později byl veřejnosti představen jako nový trenér rotterdamského celku.

Toto rozhodnutí bylo pro Feyenoord spásou. Slot přišel do týmu, který skončil na pátém místě tabulky, neměl peníze na posily a vstřebával ostudné představení v základní skupině Evropské ligy, ve které skončil na třetím místě za Dinamem Záhřeb a rakouským Wolfsbergerem. Navíc kádr neměl zažité funkční herní prvky a po odchodu kapitána Stevena Berghuise do Ajaxu mu chyběl přirozený lídr.

Titul po šesti letech čekání

Pod novým trenérem se ale vše změnilo. Slotův důraz na rozvoj individuálních dovedností pomohl růstu výkonnosti hráčů, které si do sestavy pečlivě vybral. Hned v první sezoně postoupil Feyenoord do finále Evropské konferenční ligy. Tam sice nestačil na AS Řím a v lize z toho bylo třetí místo, ale změna mentality a celkového projevu byla patrná.

Ukázkovým příkladem, jak dokáže Slot zdokonalit silné vlastnosti hráčů, je Orkun Kökcü a jeho vývoj. Turecký středopolař byl od svého začátku v prvním týmu Feyenoordu považován za velký talent, který se ovšem nedokázal na velké scéně dostatečně projevit. Až pod Slotovým vedením se proměnil v největší oporu týmu a byl jedním z hlavních strůjců titulu, který Feyenoord uzmul po šestiletém čekání. Jeho rozvoj také pomohl klubové pokladně, neboť Kökcü po mistrovské sezoně přestoupil za 25 milionů eur (asi 630 milionů korun) do Benfiky.

Do stejného klubu se Feyenoordu za Slotova působení povedlo prodat také Frederika Aursnese (13 milionů eur). Velké peníze klub vydělal také na Marcosovi Senesim, Tyrellu Malaciovi a Luisi Sinisterrovi. Všichni tito hráči ale z Rotterdamu odešli před mistrovskou sezonou, což dělá následný titul ještě působivější. Slot totiž zapracoval nové posily do kádru tak ideálně, že během několika týdnů vznikl silný, pospolitý tým, který neměl během ročníku 2022/2023 v Nizozemsku konkurenci.

V aktuální sezoně vyhrál Feyenoord Nizozemský pohár a v lize může dosáhnout ještě na vyšší bodový zisk než před rokem, ale titul mu s největší pravděpodobností unikne. Druhé místo za letos suverénním PSV však stále znamená postup do Ligy mistrů a minimálně další finanční posun klubu. Pod Slotem se navíc prosazuje stále více hráčů do nizozemské reprezentace. Mezi ty, kteří by se mohli ukázat na Euru, patří Mats Wieffer, Quinten Timber nebo Lutsharel Geertruida.

Probudí svěží vítr Liverpool?

Slot v Liverpoolu nepřevezme tým, který by byl v podobných problémech jako Feyenoord v létě 2021, ale bude muset zvládnout srovnání s veleúspěšným předchůdcem. Tomu se nevyhne i proto, že praktikuje velmi podobný herní styl. Reds v posledních letech málokdy hráli v jiné formaci než 4-3-3, které preferuje i jeho budoucí kouč. Rozestavení však není jediným společným prvkem obou trenérů.

Dalším herním ukazatelem typickým pro Slotova mužstva je útočná hra po krajích hřiště. V sestavě má Nizozemec rád rychlá křídla s tahem na bránu podporovaná kreativními středními záložníky, kteří se nebojí chodit do tvrdých soubojů, a technickými obránci. Do rozehrávky a konstrukce hry se totiž ve Feyenoordu zapojuje kompletní jedenáctka. To je rys, kterým se prezentuje i Liverpool, a proto se sázka na Slota jeví jako logická. Hráčský kádr totiž vcelku jasně odpovídá jeho požadavkům. Samozřejmě, že se v něm nacházejí skuliny, které klub bude chtít během přestupového období odstranit, ale tým má velký potenciál a změna na trenérském postu by mu mohla prospět.

Arne Slot dovedl Feyenoord k mistrovskému titulu. AFP

Důležitá bude i osobní práce s hráči. Už bylo zmíněno, že Slot pomohl řadě svých svěřenců posunout jejich herní dovednosti na vyšší úroveň prostřednictvím vhodně zvoleného tréninku. Jeho předností je podle členů Feyenoordu také celková práce s lidmi. Řadu kompetencí přenechává svému realizačnímu týmu, ve který má plnou důvěru, a pokud si ji získá i u hráčů, bude mít vyhráno. V Liverpoolu totiž hrají hned tři jeho krajané, přičemž Virgil van Dijk je kapitánem, což může být do začátku trenérského angažmá velkou výhodou.

Klopp je známý svým perfekcionismem, který vždy nesedl všem jeho svěřencům, a Slot je podobný případ. Svůj cit pro detail nejčastěji projevuje pečlivým zkoumáním nejen ve hře svého týmu. Často chodí za kolegy i hráči s laptopem a ukazuje jim sestřih inspirativních herních prvků konkurentů.

Jeden z hlavních problémů, které na Slota čekají, bude pozice Mohameda Salaha. Egyptský křídelník je dlouhé roky největší útočnou hrozbou Reds a pokud v týmu zůstane, bude s touto rolí nadále počítat. Slot je však ve své hře zvyklý na to, že se o góly stará zejména čistokrevný hrotový útočník, kterého Liverpool v sestavě momentálně nemá.

Slota čeká největší profesní zkouška kariéry. Vystřídat na lavičce nadmíru úspěšného předchůdce je poctou vyžadující značnou osobní odvahu. Jeho výsledky ve Feyenoordu ale ukazují, že předpoklady k úspěchu má. Tlak na něj bude enormní, ovšem herní styl i skladba kádru by měly hrát ve prospěch nizozemského trenéra, který zatím nikde nepotřeboval mnoho času na adaptaci. Zda mu bude prostředí nejkvalitnější ligy světa vyhovovat, se ukáže již brzy.