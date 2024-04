Zlatý míč zpětně pro Lewandowského? Určitě bych se neurazil. Byla by to čest, řekl kanonýr

Fotbalista Robert Lewandowski (35) se ještě stále nevzdal naděje, že by mohl získat Zlatý míč. Kanonýr Barcelony má informace, že by ho mohl dostat zpětně po čtyřech letech. Za rok 2020 se prestižní ocenění neudělovalo kvůli pandemii koronaviru. Polský útočník je spojován i s výsledky o rok později. Evropská média spekulují, že tehdy mohla být anketa zmanipulována ve prospěch Lionela Messiho (36).

Znovu o sobě dal Lewandowski vědět. Během pondělní dohrávky 33. kola španělské ligy stihl hattrick za druhý poločas a Barcelona díky němu porazila o deseti hrající Valencii 4:2. Zlepšil se na 16 branek v ligové sezoně a v tabulce střelců ztrácí už jen tři trefy na vedoucího Arťoma Dovbyka z Girony. Katalánský gigant si díky vítězství udržel teoretickou naději na zisk titulu. Na druhém místě tabulky však ztrácí pět kol před koncem na Real Madrid propastných 11 bodů.

Polský reprezentant shodou okolností nedlouho před zápasem poskytl rozhovor pro deník Bild. Tématem byla léta 2020 a 2021, kdy byl velkým favoritem na zisk Zlatého míče. Ani jednou však zatím prestižní trofej nezískal. "Byly to nejlepší roky v mé kariéře. Jeden přítel mi nedávno poslal statistiky, podle kterých jsem tehdy vstřelil 100 gólů v 85 zápasech," uvedl pětatřicetiletý rodák z Varšavy pro německý list.

Otevřela se možnost, že by prestižní cenu mohl získat zpětně. V roce 2020 byl s Bayernem Mnichov mistrem bundesligy, vyhrál Ligu mistrů i Německý pohár. Časopis France Football se však kvůli pandemii koronaviru rozhodl Zlatý míč neudělit. O rok později ho překvapivě získal Messi, v té době hráč Paris Saint-Germain. Vítězství hvězdného Argentince se teď ovšem přezkoumává. Je podezření na manipulaci a kupování hlasů. Francouzský deník Le Monde přišel s informací, že tehdejší šéfredaktor France Footballu přijal úplatek od PSG, aby ovlivnil hlasování ve prospěch jejich hráče.

"Moc rád bych jednoho dne získal Zlatý míč. Nejsem rozzlobený ani smutný, že mi tato trofej chybí, ale mám pocit, že v některém z těch let jsem byl na řadě. Ocenění za rok 2021 patří Lionelu Messimu, ale slyšel jsem, že se mluví o zpětném udělení za rok 2020. Byl pro mě výjimečný, byl jsem na nejvyšší úrovni, vyhrál jsem všechno. Pokud bych dostal Zlatý míč i o čtyři roky později, určitě bych se neurazil. Byla by to pro mě velká čest a ocenění bych přijal," řekl Lewandowski Bildu.