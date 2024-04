Čeká nás jeden z nejdůležitějších týdnů od doby, co trénuji ve Florencii, říká kouč Italiano

Čeká nás jeden z nejdůležitějších týdnů od doby, co trénuji ve Florencii, říká kouč Italiano

Trenér fotbalistů Fiorentiny Vincenzo Italiano (46) si je moc dobře vědom toho, že ho v následujícím týdnu čekají dva velmi důležité zápasy a doufá, že se bude moci spolehnout na podporu fanoušků. "V tuto chvíli myslíme pouze na jeden duel a tím je odveta s Viktorií Plzeň," prohlásil italský kouč před čtvrteční odvetou s českým klubem v rámci čtvrtfinále Konferenční ligy. Úvodní duel v Doosan Areně skončil 0:0.

"Čeká nás jeden z nejdůležitějších týdnů od doby, co trénuji ve Florencii. Od zítřka do příští středy sehrajeme zápasy o postup do semifinále Konferenční ligy a finále Italského poháru. V tuto chvíli však myslíme pouze na jeden duel a tím je odveta s Viktorií Plzeň," prohlásil trenér Italiano, jehož svěřenci si z Česka přivezli bezbrankovou remízu 0:0.

Statistika úvodního zápasu. Opta by Stats Perform

"Pracovali jsme na tom, abychom zvýšili kvalitu, byli rychlejší a především důraznější před brankou," dodal trenér Fiorentiny, kterého zároveň nadchla podpora fanoušků. "Potěšilo mě, že jsem po městě viděl mnoho transparentů, které všechny zvaly, aby ve čtvrtek lidé přišli na stadion," dodal zkušený kouč.

"Znám své chlapce a vím, jak moc chtějí být v tak důležitém zápase podporováni. Nechme stranou nedorozumění, reptání a lítost nad tím, co mohlo být a nebylo. Pojďme všichni táhnout za jeden provaz, abychom se pokusili dosáhnout něčeho mimořádného," vyzval na závěr Italiano fanoušky Fiorentiny.