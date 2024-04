Týden v NHL: Rekordní gól po 12 letech, mlčící Ovečkin a tisíc čepic na ledě

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden, první po startu vyřazovacích bojů. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a jaká událost zaujala experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída (38)? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL.

Nejproduktivnější hráč

Edmonton i v prvním kole sebejistě prezentoval svou ofenzivní sílu, kterou nemohl vést nikdo jiný než kapitán Connor McDavid. Ve čtyřech utkáních proti Los Angeles nasbíral 10 bodů (1+9) a nejvíce zazářil v úvodní bitvě. Pod vítězství 7:4 se podepsal pěti asistencemi. Bodoval ve všech zápasech.

Brankář týdne

Colorado neodstartovalo boje o Stanley Cup dobře a úvodní zápas s Winnipegem prohrálo. Jenže pak Alexandar Georgijev zavřel krám. V následujících třech duelech pustil jen pět branek z 81 střel a Avalanche třikrát vyhráli. Nedraftovaný brankář držel úspěšnost zákroků 93,8%.

Čech týdne

V sérii proti Torontu zatím září hlavně kapitán Brad Marchand, ale přispívá také David Pastrňák – nejproduktivnější Čech startu vyřazovacích bojů. Hvězda Bostonu ve třech utkáních týdne pokaždé bodovala a zapsala bilanci 2+1. K tomu rodák z Havířova osmkrát vystřelil, dvakrát usedl na trestnou lavici a přidal jeden záporný bod.

Highlight týdne

Chytit v prvním kole vítěze základní části není nikdy příjemné, přesně tak dopadli hokejisté Washingtonu proti NY Rangers. Klubu, jenž v ročníku 2023/24 získal o celých 23 bodů více. Capitals trápila velká marodka v obraně a také jim chyběl střelecký instinkt kapitána Alexandra Ovečkina.

V úvodní bitvě obávaný kanonýr ani jednou nevystřelil, což se mu ve 148 utkáních o Stanley Cup stalo teprve počtvrté. A Capitals žádný z těchto zápasů nevyhráli... Ve druhém utkání vystřelil jednou a ve třetím čtyřikrát, ale k žádné brance to nevedlo. Dokonce ani k asistenci.

"Vypadá trochu mimo, je vidět, že se trápí," řekl o něm trenér Spencer Carbery. Capitals nakonec prohráli 0:4 na zápasy, Ovečkin vůbec nebodoval, vystřelil celkově šestkrát a neusedl ani na trestnou lavici. "Nedávali jsme góly a ani já jsem nehrál dobře," řekl pro NHL.com po vyřazení.

Statistika týdne

Edmonton patří mezi letošní favority na celkové vítězství. Jednou z posil před play off se stal také veterán Adam Henrique, který si finále Stanley Cupu zahrál s New Jersey už v roce 2012. Od té doby byl ve vyřazovací části jedinkrát a s Anaheimem v roce 2018 nebodoval. Jeho gól v prvním zápase proti Los Angeles byl prvním po 12 letech. Rozdíl mezi oběma brankami byl 4333 dní, a to je nový rekord NHL.

Ze sociálních sítí

A ještě jednou Oilers, tam jsou na hokej skutečně natěšení. V první bitvě série proti Kings vyhrál domácí výběr 7:4 i díky hattricku Zacha Hymana. Na led pro třetího nejlepšího střelce základní části následně přiletělo 1131 čepic.

Fotografie týdne

Nejlepší zákrok play off? Dost možná se odehrál hned na startu bojů o Stanley Cup. Florida vedla nad Tampou Bay 1:0 na zápasy a ve druhé bitvě byl stav zápasu 2:2. Sergej Bobrovskij pak předvedl tento nesutečný zákrok, vychytal Matta Dumbu a Panthers vyhráli 3:2 v prodloužení.

Bobrovskij neskutečně zastavil obránce Dumbu. Profimedia

Pohled Ladislava Šmída

"Vegas Golden Knights se před play off "zázračně" uzdravil kapitán Mark Stone, který byl vlastně na listině dlouhodobě zraněných kvůli platovém stropu. Nejsem tohohle systému velkým fanouškem, ale na druhou stranu je tam zkrátka mezera v pravidlech a některé týmy toho jsou schopny využít. Už dříve to předvedla Tampa Bay s Nikitou Kučerovem. Fanoušci to také kritizují, platový strop by se prostě měl zachovávat na celou sezonu a ne pouze pro základní část. Snad s tím NHL něco do budoucna udělá.

Sérii Dallas s Vegas sleduji a je pořádně vyrovnaná. Stars na ledě soupeře hráli mnohem lépe, kvalitní kádr se projevil, a to i když rozhodovalo až prodloužení. Ale Dallas by vyhrál rychleji, kdyby neměli Golden Knights v brance Logana Thompsona. Bude to vyrovnaná série."