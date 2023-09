Rice, Bellingham nebo Gvardiol. Přehled TOP 10 nejdražších přestupů letošního léta

Letní přestupové období ve fotbale se chýlí ke svému konci, a tak je na čase bilancovat. Redakce Livesport Zpráv se podrobněji podívala na deset nejdražších přestupů léta 2023 v Evropě. Seznamu dominují záložníci, ale dostal se do něj i jeden obránce a samozřejmě útočníci.

West Ham → Arsenal (116,6 milionu eur)

Nejdražším přestupem mimořádně zajímavého léta 2023 se stal anglický defenzivní záložník, který jako kapitán dovedl West Ham k vítězství v Konferenční lize. "Kladiváři" měli velmi dobrý vstup do sezony a získané peníze investovali do dalších hráčů, ale pro Arsenal by mohl být Rice jazýčkem na vahách, který tým posune před Manchester City.

Od začátku svého působení na Emirates Stadium naplno ukazuje přednosti v podobě vůdcovství a dokonalého ovládání středu pole. Směrem dozadu je prakticky neomylný. Výraznou úlohu má také při zakládání hry a následném přechodu do útoku. Community Shield byl jeho první trofejí pod trenérem Artetou.

Brighton → Chelsea (116 milionů eur)

Také Chelsea zaplatila obrovské peníze za posily do středu pole, což jasně deklaruje, jakým směrem se fotbal ubírá a jaký typ hráčů je pro kluby momentálně nejdůležitější. Už to není jen o útočnících – také fotbalisté ze středu zálohy patří mezi nejcennější. Když má tým ve svém středu neúnavného záložníka, dokáže udělat obrovský rozdíl.

Caicedo to dokázal v Brightonu, a přestože nezačal své působení v Chelsea zrovna příkladně, bude v mladém týmu spolu s Enzem Fernándezem obávanou dvojkou Premier League. Ekvádorský reprezentant je nesmírně všestranný a spolehlivý. Málem skončil v Liverpoolu, což avizoval i trenér Klopp, nakonec však tato sága dopadla úplně jinak.

Borussia Dortmund → Real Madrid (103 milionů eur)

Tenhle mladík v podstatě nemá žádný strop toho, jak dobrý může být. Už jako osmnáctiletý dominoval Bundeslize a po přestupu do Realu Madrid ukazuje ještě více ze svých schopností. Po čtyřech zápasech La Ligy už má na kontě pět ligových gólů. Například Hazardovi se stejný počin povedl až po čtyřech letech.

Bellingham nastupuje v nové formaci na pozici "číslo deset", ale hodně pomáhá i obraně. Stejně tak vyniká v přechodu do útoku, rozehrávce, předfinální i finální fázi. Jako střednímu záložníkovi mu není nic cizí. Angličan převzal číslo "5", které nosil legendární Zidane. Dokáže se odchovanec Birminghamu dostat na úroveň slavného Francouze? Uvidíme, potenciál na to určitě má.

Bellingham se těší z jednoho ze svých gólů za Real. AFP

Tottenham Hotspur → Bayern Mnichov (100 milionů eur)

Anglický útočník po dlouhých jednáních opustil Tottenham a zároveň tak přišel o možnost atakovat historický rekord v počtu vstřelených branek v Premier League. Na oplátku však může získat své první trofeje v kariéře, protože Bayern bude opět největším favoritem na bundesligový titul a stejně tak se bude snažit dojít co nejdál v Lize mistrů.

Kane se stal nejdražším nákupem Bayernu i celé německé ligy. Začíná to dokazovat i na hřišti, po třech zápasech má na kontě tři góly a asistenci, takže by mohl atakovat i nejvyšší počet zásahů vstřelených jedním hráčem v této soutěži. Rekord drží Robert Lewandowski, jenž nastřílel 41 branek.

Harry Kane a jeho statistiky. Livesport

Eintracht Frankfurt → PSG (95 milionů eur)

O spojení francouzského útočníka s PSG se mluvilo prakticky celé léto, vše se oficiálně upeklo až na jeho konci. Kolo Muani si doslova vydupal odchod na prestižnější adresu, přičemž nejlepší tým Ligue 1 byl ochoten zaplatit 95 milionů eur. Účastník mistrovství světa 2022 vstřelil v uplynulé sezoně za Frankfurt patnáct branek a přidal jedenáct asistencí.

RB Lipsko → Manchester City (90 milionů eur)

Chorvatský mladík se stal nejdražším obráncem v historii, protože Manchester City za něj zaplatil o tři miliony více, než před několika lety jeho městský rival United za Harryho Maguirea. Gvardiol byl dlouhodobě mimořádně vysoce hodnocen. Podával kvalitní výkony nejen v Lipsku, ale také na mistrovství světa 2022, kde "Vatreni" získali bronz.

Trenér Guardiola však již na začátku sezony ukázal, že Gvardiol nebude využíván pouze na svém typickém postu stopera, ale také na levé straně. Přitom tento fotbalista chtěl v 16 letech s fotbalem skončit a pomáhat otci prodávat ryby na trhu, protože v akademii Dinama Záhřeb většinou vysedával na lavičce.

Atalanta Bergamo → Manchester United (75 milionů eur)

Pro nejednoho fotbalového fanouška bylo překvapením, že Manchester United zaplatil za poměrně neznámého útočníka až 75 milionů eur. Dánskému zakončovateli je sice teprve 20 let, ale v minulé sezoně nastřílel za Atalantu v Serii A "nevýrazných" devět branek. Navíc je stále nedostupný, protože ho od konce července trápí zdravotní problémy.

Chelsea → Arsenal (75 milionů eur)

Přestupem z Leverkusenu do Chelsea za 80 milionů eur se stal nejdražším Němcem v historii a díky přestupu do Arsenalu mu patří i druhá pozice. Podle Artety přináší Havertz do týmu variabilitu, protože může hrát na více postech. O jeho kvalitách není pochyb, ale ve finální třetině hřiště se trápí. Zvláště když hraje jako "falešná devítka" a očekávají se od něj góly. Teprve čas ukáže, kde přesně najde své místo v sestavě Gunners.

Kai Havertz a jeho statistiky. Livesport

RB Lipsko → Liverpool (70 milionů eur)

Přestavba liverpoolské zálohy leží z velké části na maďarském záložníkovi, který společně s Gvardiolem přinesl do pokladny Lipska slušnou sumu peněz. Szoboszlai roste v hráče světové úrovně a stává se z něj komplexní fotbalista. Především však dokáže být velmi nebezpečný na útočné polovině hřiště.

Chelsea → Manchester United (64,2 milionu eur)

Měl být hvězdou Chelsea, ale nestalo se. Mount se v posledních letech spíše trápil a tak se přidal k početným odchodům hráčů ze Stamford Bridge. Manchester United o něj stál od začátku, přestupová částka se řešila už delší dobu. "Rudí ďáblové" posílili střed pole, anglický hráč navíc může hrát na několika postech. Zda se stane oporou, musí rozhodnout on sám.

Pozn. Ve webové verzi Livesport Zpráv nově uvádíme v hráčských profilech také přestupové částky.