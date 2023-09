Bellingham je velký hráč a obrovská osobnost. Unese jakýkoli tlak, říká Ancelotti

Manažer Realu Madrid Carlo Ancelotti prohlásil, že je přesvědčen, že Jude Bellingham (20) se dokáže vypořádat s velkými očekáváními klubu poté, co anglický záložník zazářil na začátku svého působení v hlavním městě Španělska.

Bellingham přišel do Realu v červnu z Borussie Dortmund za 103 milionů eur (cca 2,5 miliardy korun) a prohlásil, že jeho rozhodnutí podepsat smlouvu se 14násobnými evropskými šampiony bylo vedeno touhou zapsat se do jejich bohaté historie.

V současné době je s pěti góly nejlepším střelcem La Ligy, čímž pomohl Realu k aktuálnímu prvnímu místu v tabulce po výhrách ve všech čtyřech dosavadních ligových zápasech. V úterý se také podílel na výhře Anglie 3:1 nad Skotskem v přátelském utkání.

"Hraje ve velké lize a ve velkém klubu. Nepřekvapuje mě, že hraje dobře," řekl Ancelotti v sobotu novinářům. "Dobří hráči s jeho osobností mají nad ostatními výhodu. Pokud je to tak velká osobnost, navíc takový hráč, zvládne tíhu dresu týmu, jakým je Real Madrid, snáž," domnívá se zkušený italský stratég.

Ancelotti si pochvaloval konzistentnost Bellinghamových výkonů a věří, že i přes zvýšenou pozornost zůstane při zemi. "Je to hráč, který je velmi soustředěný, myslí to vážně a chová se profesionálně," řekl. "Není to někdo, kdo by mohl ztratit hlavu, když ho vychválíte," poznamenal.

"Prokazuje důslednost a má velkou fyzickou sílu. Nevím, kolik gólů může dát, ale musí si tuto konzistenci udržet, protože je pro naši útočnou hru stěžejní," popsal Ancelotti před nedělním duelem, který Bílý balet sehraje proti 10. Realu Sociedad.