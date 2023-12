Další výbuch Barcelony. Xavi po prohře v Antverpách přiznal obavy. V týmu chybí pohoda, uvedl

Fotbalisté Antverp se s letošním ročníkem Ligy mistrů rozloučili senzačním vítězstvím nad Barcelonou. V závěrečném utkání skupiny H překvapivě porazili katalánský celek 3:2 a připsali si jediné tři body do tabulky. Blaugranas zůstali v čele díky lepšímu vzájemnému duelu s Portem, které triumfovalo nad Šachtarem 5:3 a postoupilo z druhého místa.

Antverpy prohrály všechny předchozí duely skupinové fáze a před zápasem s Barcelonou byly odsouzeny k poslednímu místu v tabulce skupiny. Úřadující belgičtí mistři neměli co ztratit a ve 2. minutě se ujali vedení. Po chybě brankáře Iňakiho Peňi skóroval osmnáctiletý Arthur Vermeeren.

Ve 36. minutě vyrovnal Ferran Torres a po změně stran mohl Barcelonu poslat do vedení Jules Kounde, trefil ale pouze břevno. Vincent Janssen v 56. minutě poslal Antverpy do vedení 2:1, v 91. minutě ale přišla studená sprcha v podobě vyrovnávací branky sedmnáctiletého Marca Guiua. Domácí výběr ovšem pozdní srovnání nesrazilo. Neuběhly ani dvě minuty a senzační triumf jim vystřelil George Ilenikhena.

Hodnocení hráčů. Livesport

Barcelona po nedělní prohře 2:4 s Gironou ztratila druhý zápas v řadě. "Ano, mám obavy a je to normální. V týmu není pohoda. Jsme ve špatné sérii, prohráli jsme dvakrát za sebou. Musíme se zlepšit a uvědomit si, že nejsme na správné cestě," řekl po utkání trenér Xavi Hernández.

Španělský kouč vyzdvihl kvalitu soupeře. "Antverpy hrály skvělý zápas, co se týče intenzity a agresivity. Dostávaly se do protiútoků, které jsme nedokázali zastavit. Janssen a Vermeeren byli velmi, velmi dobří. Musím ale říct, že my jsme hráli pod svou úroveň," dodal španělský kouč.

Vermeerův výkon ocenili i novináři, kteří mladého Belgičana vyhlásili hráčem zápasu. "Po gólu jsem měl velkou radost. Jako kluk se o takových věcech bavíte s bratry. Byl to splněný sen," citovala belgického reprezentanta agentura AFP.