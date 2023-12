Poslední zápasy skupinové fáze Ligy mistrů určí zbývající dva osmifinalisty

Středeční program závěrečného kola skupinové fáze Ligy mistrů určí poslední dva postupující do osmifinále. Jednoho z vyrovnané skupiny F, kde už jistý účastník play off Dortmund přivítá PSG a Newcastle nastoupí doma proti AC Milán. V "háčku" se v přímém souboji o účast v jarním play off utkají Porto se Šachtarem. Feyenoord s reprezentačním záložníkem Ondřejem Lingrem (25) zakončí soutěž v Glasgow proti Celticu.

Papírově nejsilnější skupina F nabídne i nejdramatičtější rozuzlení. Před závěrečným kolem mohou pomýšlet na druhé postupové místo stále všechny tři týmy. Nejblíže osmifinále je PSG, kterému stačí vyhrát v Dortmundu a nemusí se ohlížet na výsledek druhého zápasu.

"Nejdůležitější je soustředit se na sebe. Pokud vyhrajeme, skončíme první ve skupině, projít dál ale můžeme i v případě porážky. Je to docela složité, tak snad to celé zjednodušíme naším vítězstvím," citoval web UEFA trenéra PSG Luise Enriqueho. "Pořád je o co hrát. Chceme vyhrát skupinu, abychom se vyhnuli těžšímu losu v osmifinále," uvedl dortmundský obránce Mats Hummels.

Dortmund si pojistí první místo jakýmkoliv bodovým ziskem. Pařížané, kteří skórovali v posledních 49 utkáních skupinové fáze LM, by v případě neúspěchu chyběli v osmifinále poprvé od sezony 2012/13.

Newcastle i AC Milán ztrácejí na PSG dva body a naději jim dá pouze výhra. Straky potřebují zároveň jakoukoliv bodovou ztrátu francouzských šampionů, AC dokonce porážku. Ve hře je i případné třetí místo a účast v play off Evropské ligy, ke kterému stačí Newcastlu díky lepšímu skóre remíza. Úvodní vzájemný duel skončil bez branek.

Anglický celek, který hraje mezi klubovou elitou po 21 letech, jde do zápasu po dvou vysokých porážkách v lize na hřišti Evertonu (0:3) a Tottenhamu (1:4). "Je to těžké období, hlavně vzhledem k počtu zraněných hráčů. Dlouho se nám dařilo držet dobré výsledky, poslední dvě utkání nám ale nevyšla. Proti Tottenhamu už jsme vypadali unaveně, musíme se dát rychle dohromady," uvedl trenér Newcastlu Eddie Howe.

Tabulka skupiny F. Livesport

V ideálním rozpoložení není ani AC Milán. Semifinalisté minulého ročníku prohráli dva z posledních tří soutěžních zápasů a venku neuspěli čtyřikrát v řadě. "Postup nemáme ve svých rukou, chceme ale hrát evropské poháry i na jaře. A to nám zaručí pouze zisk tří bodů," uvedl kouč AC Stefano Pioli.

Jasnější je situace ve skupině H, kde mají druhý a třetí tým stejně bodů. Portu stačí doma proti Šachtaru remíza, jelikož v úvodním vzájemném zápase uspělo 3:1. Portugalský celek v dosavadních pěti duelech se Šachtarem v Lize mistrů neprohrál.

Barcelona nastoupí na hřišti nováčka z Antverp, který zůstává bez bodu. Trenér Katalánců Xavi dopředu oznámil, že pošetří několik opor. Barceloně dá jistotu prvního místa jakýkoliv bodový zisk, díky dobrému skóre i vzájemné bilanci s konkurenty si může při souhře výsledků dovolit i porážku.

Další zápasy

Ve zbývajících dvou skupinách je o postupujících do osmifinále i o mužstvech na třetích místech rozhodnuto. Ve skupině E má vedoucí Atlético náskok jednoho bodu na Lazio, se kterým si doma zahraje o prvenství. Celtic se pokusí proti třetímu Feyenoordu ukončit po 15 zápasech čekání na výhru ve skupinové fázi milionářské soutěže.

Ve skupině G budou chtít obhájci titulu z Manchesteru City udržet stoprocentní bilanci na hřišti Crvené zvezdy Bělehrad, která má na kontě jediný bod. Druhé Lipsko změří doma síly s Young Boys Bern.

