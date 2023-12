Liga mistrů zná poslední postupující. Do jarní části míří týmy PSG a Porta

Posledními postupujícími ve fotbalové Lize mistrů jsou FC Porto po výhře nad Doněckem 5:3 a Paris St. Germain po remíze v Dortmundu 1:1. Obhájce trofeje Manchester City vyhrál i šestý zápas ve skupině a je teprve devátým klubem, jemuž se to podařilo. V Bělehradě zvítězil nad Crvenou zvezdou 3:2 a základní skupinu ovládl už posedmé v řadě.

Duel, který už neměl žádný vliv na umístění obou celků, střelecky otevřel při svém vůbec prvním soutěžním startu za A-tým Citizens mladý Micah Hamilton. Na výhře se poté gólově podílel také jen o čtyři měsíce starší Oscar Bobb, jenž na hrotu útoku důstojně nahradil krajana Erlinga Haalanda. Mužstvo Pepa Guardioly ovládlo skupinu Ligy mistrů již posedmé v řadě, v milionářské soutěži navíc nepoznalo přemožitele již 19 zápasů. Zato Crvena zvezda další prohrou jen podtrhla nepovedené vystoupení srbských klubů v pohárové Evropě.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Diváci v Red Bull Areně se dočkali gólové smrště zkraje druhého dějství, kdy během pěti minut padly všechny tři branky. Střelecký půst v klubovém dresu ukončil Benjamin Šeško, jenž se za Býky prosadil poprvé od konce října. O vítěznou trefu se postaral o 12 let starší kolega Emil Forsberg, který se ve své kariéře trefil v každém ročníku evropské soutěže kromě sezony 2017/2018. Německému celku přitom stačily k pátému domácímu vítězství v řadě pouhé dvě střely mezi tři tyče.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Na postupu Katalánců z první pozice ani na poslední příčce The Reds ve skupině H už se ale nic nezměnilo. Blaugranas pomohli týmu z Beneluxu k výhře obrovskými chybami v rozehrávce. Po nich skóroval v úvodu zápasu teprve 18letý Arthur Vermeeren, ve druhé půli pak i o dost zkušenější Vincent Janssen. Hosté sice dvakrát srovnali, ale na závěrečný úder George Ilenikhena z nastavení již odpověď nenalezli.

Zápas se rozhodoval v úplném závěru. Livesport

Naděje hostů na posun do čela brzy snížil Antoine Griezmann. Ten totiž už v šesté minutě otevřel skóre. Na bleskový zásah mu nahrával Samuel Lino, jenž se krátce po změně stran sám zapsal na listinu střelců. Římané se tak nestali prvním celkem, kterému by se v této sezoně povedlo bodovat na Estadio Metropolitano, smutek z porážky však rychle přebila radost z teprve třetího postupu do osmifinále v klubové historii.

Griezmann byl prvním střelcem zápasu. Livesport

Doposud výsledkově upozaděný skotský celek našlápl k zisku tří bodů ve 33. minutě, kdy Luis Palma proměnil pokutový kop. Rotterdamští sice v závěru vyrovnali, v nastavení ovšem udeřil Gustaf Lagerbielke. Na celkovém umístění v tabulce však úspěch Keltů nic nezměnil, jelikož tým z Nizozemska měl účast v jarní části Evropské ligy jistou už před výkopem. Český záložník Ondřej Lingr strávil celý zápas na lavičce náhradníků.

Hodnocení hráčů. Livesport

Oba celky vlétly do zápasu ofenzivně naladěné a už v první půli mohlo padnout množství gólů. Šance spalovali zejména hosté, při té ze 17. minuty přitom udělal Kylian Mbappé vše správně, na brankové čáře se však zjevil s nevídaným zákrokem obránce Niklas Süle. Největší hvězda týmu na sebe pak mohla strhnout záři reflektorů i po změně stran, kdy už oba týmy skórovaly, jenže Mbappého gól neplatil kvůli těsnému ofsajdu. Pařížané přesto nemuseli smutnit dlouho, o jejich osmifinálové účasti totiž nakonec rozhodl výsledek z Newcastlu.

Tabulka skupiny F. Livesport

Hlavní zásluhu na získaných třech bodech nesl Brazilec Galeno, který si v první půli připsal hned dva přesné zásahy. Svůj příspěvek doplnil po změně stran o dvě nahrávky, včetně té pro Pepeho na rozhodující trefu. Portugalský celek tak oslavil postup do jarní fáze milionářské soutěže. Alespoň malou útěchou pro Šachtar mohlo být celkové třetí místo ve skupině, které mu zajistilo účast v play off Evropské ligy.

Tabulka skupiny H. Livesport

Straky vstoupily do klíčového zápasu sezony aktivně, za což byly odměněny ve 33. minutě, kdy se nádhernou ranou do šibenice prosadil Joelinton. Brazilskému pilíři středových řad Magpies předložil míč Lewis Miley, jenž se stal nejmladším asistujícím hráčem v Lize mistrů, když pokořil 17 let starý rekord Thea Walcotta. Skvělou atmosféru na severu Anglie ale ve druhé půli překazili Christian Pulišič a Samuel Chukwueze. Právě jejich góly poslaly do další fáze Ligy mistrů PSG a milánskému velkoklubu zajistily alespoň účast v Evropské lize.