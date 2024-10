Emery je jeden z nejlepších trenérů v historii Aston Villy, pěje chválu kapitán McGinn

Dva roky ve funkci trenéra Aston Villy slaví Unai Emery (52) na vrcholu tabulky Ligy mistrů. Jeho tým si ve středu poradil doma s Boloňou 2:0 a v milionářské soutěži vyhrál i třetí zápas. Kapitán John McGinn (30) považuje španělského kouče za jednoho z nejlepších v dějinách klubu.

Emery byl ve funkci oficiálně představen 24. října 2022 a jako dárek ke dvouletému výročí si Villans poradli s italským sokem a kralují Lize mistrů. Do čela evropské elity je poslaly trefy kapitána McGinna a útočníka Jhona Durana. Slušný start za sebou mají i v domácí lize, dokonce nejlepší od roku 1998. Díky pěti výhrám a dvěma remízám z osmi zápasů aktuálně okupují čtvrté místo a na vedoucí Liverpool ztrácejí pouhé čtyři body.

Pro birminghamský klub, který se v době Emeryho příchodu nacházel na hranici sestupu, je to mimořádný obrat událostí. Lídr McGinn je přesvědčený, že je jeho současný kouč a trojnásobný vítěz Evropské ligy jedním z trenérských velikánů klubové historie.

"Myslím, že on je jediný člověk, který není nadšený. Neustále se soustředí na plný výkon, je na nás náročný. Nenechá nás sundat nohu z plynu, jeho nasazení a intenzita jsou neuvěřitelné," líčil skotský záložník. "Bez ohledu na to, co se stane a kdy odejde, i když doufáme, že to nebude nikdy, se určitě zapíše jako jeden z největších trenérů našeho klubu."

Villa tak navázala na výhry nad Young Boys (3:0) a Bayernem (1:0). Devět bodů už by teoreticky mohlo stačit na postup do play off, ambice mužstva však směřují k umístění v první osmičce a automatickému postupu do osmifinále.

"Jsme hrdí na to, kde se momentálně nacházíme. Postavilo nás to do skvělé pozice. Naším cílem je především kvalifikovat se do další fáze, ale pokud se nám podaří postoupit mezi osm nejlepších, bude to skvělé," uzavřel McGinn.