Marseille zažila řecké peklo a s Panathinaikosem padla. Na výhru nedosáhl ani Slovan

Marseille prohrála v úvodním duelu třetího předkola Ligy mistrů na hřišti Panathinaikosu 0:1. Jediný gól zápasu vstřelil až v 83. minutě Bernard (30). Dařilo se i týmu Maccabi Haifa, ten si odvezl z trávníku Slovanu Bratislava výhru 2:1 a ideálním způsobem nakročil za postupem, stejně jako Glasgow Rangers.

Oproti papírovým předpokladům to byli domácí Řekové, kteří měli za mohutné podpory vyprodaného stadionu více ze hry, svou převahu však dokázali proměnit v kýžený vítězný gól až v 83. minutě zásluhou zkušeného Bernarda. Na francouzském celku se s velkou pravděpodobností podepsala velká hráčská obměna a z toho plynoucí nižší sehranost, což po změně stran názorně předvedl Geoffrey Kondogbia, jenž se po druhé žluté kartě musel poroučet do sprch.

Statistiky utkání. Livesport

Hosté se velmi rychle dostali do vedení, na což ještě Belasí dokázali zareagovat brankou Juraje Kucky. Na trefu, kterou obstaral Dia Saba, již však odpověď nenašli. Zástupce slovenské kopané tak nechtěně napodobil minulý ročník, kdy o jednu fázi dříve také nezvládl zápas před vlastními fanoušky s maďarským Ferencvárosem, což se mu tehdy na jeho cestě do milionářské soutěže stalo osudným.

Hodnocení hráčů. Livesport

Skotský celek o svém triumfu rozhodl během první čtvrthodiny hry, kdy nejprve zkušeně proměnil penaltu kapitán James Tavernier, na něhož navázal Cyriel Dessers. Švýcaři na bleskový nástup The Gers zareagovali až koncem poločasu, kdy také úspěšně proměnili pokutový kop. Jejich šance si pozici do odvety ještě více vylepšit však po změně stran zhatil David Douline, který dostal červenou kartu a poslal svůj tým do oslabení.