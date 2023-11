Nadváha a burger po zápase. Galatasaray vyřadil Ndombélého, Tottenhamu ho ale vrátit nemůže

Že jsou poměry v tureckém fotbale volnější a na nijak přísnou disciplínu se tam nedbá? Omyl... Vedení Galatasaraye Istanbul nyní vyřadilo z kádru někdejšího francouzského reprezentanta Tanguye Ndombélého (26) za nadváhu a porušení životosprávy. S tím, aby se defenzivního záložníka, který jej posílil letos v létě na hostování z Tottenhamu, zbavilo nadobro, to ovšem tak snadné mít nebude.

Ndombélé si vydobyl kredit jako neústupný obranný štít ve středu hřiště. Vždyť Tottenham za něj před čtyřmi lety zaplatil Lyonu 62 milionů eur, díky čemuž je dodnes nejdražším nákupem v historii londýnského klubu. Jenže stejně neoblomný je Ndombélé i v životě. A tak když od vedení žlutočervených dostal při příchodu jako podmínku, že shodí svých 82 kilogramů na 75, dělal si z toho pramálo.

Trenérovi Okanu Burukovi, někdejšímu hráči Interu Milán, s ním došla trpělivost po nedávném zápase Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov. Ndombélé odehrál závěrečných 11 minut a bylo to dost možná jeho poslední vystoupení v dresu tureckého velkoklubu. Po utkání totiž Buruka rozčílil tím, když si na hotelu objednal burger s hranolkami a sladkou limonádou.

Od té doby byl Francouz oficiálně na marodce se svalovým zraněním, pravý důvod jeho absence teď zveřejnil list Fotospor. Přitom s nadváhou má problémy dlouhodobě a fanoušci Spurs mu změnili jeho přezdívku "Ndomballer" na nelichotivé "Ndombelly" (volně přeloženo jako břichatý Ndombélé). Ostatně kvůli nadváze jej vyřadil už Guingamp v pouhých 17 letech...

Za Tottenham odehrál pořádně jen dvě sezony, v polovině té třetí jej klub poslal na hostování do Lyonu, odkud přišel. Minulý ročník strávil Ndombélé v Neapoli, jíž pomohl k titulu. Teď by problémového hráče Galatasaray rád poslal zpět do Anglie, jenže podle webu The Athletic to nepůjde. Tvrdí totiž, že Tottenham uvedl do smlouvy o ročním zapůjčení Ndombélého, že jej není možné ukončit předčasně.

Klub hráči dokonce sestavil speciální dietní program, aby zhubnul, vedle toho pracuje s osobním trenérem. Vše marné... Shodil jen dvě kila, podíl tělesného tuku má údajně kolem 20 %. Což je vyšší hodnota, než je průměr běžné populace, o profesionálcích sportovcích nemluvě. Ndombélé nasbíral ve čtyřech ligových startech za Galatasaray pouhých 86 minut a další zřejmě nepřidá.